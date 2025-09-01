В Украине заработал Реестр прозрачности: в НАПК рассказали, для чего это нужно

С 1 сентября в Украине вступил в силу Закон "О лоббировании" и запущен Реестр прозрачности. Отмечается, что теперь влияние на государственные решения возможно только официально и прозрачно, что обеспечивает контроль за лоббистской деятельностью и повышает доверие бизнеса и общества.

Видео дня

Об этом рассказал председатель НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) Виктор Павлущик во время брифинга. Он отметил, что отныне любое влияние на принятие государственных решений должно происходить исключительно открытым способом.

Если раньше лоббирование часто осуществлялось кулуарно или через косвенные механизмы, то теперь каждое лицо, которое хочет влиять на решения органов власти, должно получить официальный статус субъекта лоббирования. "Это означает, что либо вы работаете открыто и честно, либо вы не имеете права влиять на решения государственной власти в собственных или коммерческих интересах ваших бенефициаров", – отметил Павлущик.

Реестр прозрачности стал первой информационно-коммуникационной системой в Украине, которая прошла авторизацию по безопасности по новым стандартам Госспецсвязи. Платформа собирает, обрабатывает и обнародует данные о субъектах лоббирования, а также будет хранить их отчетность. Это позволяет обществу видеть, кто и с какой целью пытается влиять на государственные решения.

Для бизнеса нововведение открывает возможность участвовать в формировании законодательства легально и прозрачно. Вместо "серых схем" и личных договоренностей компании могут представлять свои интересы через зарегистрированную лоббистскую деятельность. Это снижает коррупционные риски, повышает уровень доверия и создает предпосылки для улучшения инвестиционного климата.

Для государства нормированное лоббирование – это возможность услышать частный сектор и учесть его позицию при формировании политики. Такой подход повышает эффективность принятых решений, ведь они формируются с учетом интересов всех сторон.

Общество же получает гарантию, что государственные решения принимаются не кулуарно и не в пользу отдельных групп, а через открытую, публичную дискуссию. Отмечается, что это способствует укреплению демократических институтов и прозрачности в отношениях власти, бизнеса и граждан.

Регистрация в Реестре прозрачности обязательна для всех, кто планирует осуществлять лоббистскую деятельность. НАПК уже опубликовало инструкции, как получить статус субъекта лоббирования и пользоваться новой платформой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в декларациях публичных служащих все чаще появляются миллионные и даже миллиардные подарки от родственников, которые официально оформляются как "дарение" средств. Чаще всего речь идет не о реальных подарках, а о легализации состояния или перераспределении семейного капитала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!