Чиновники декларируют миллионные подарки: ежегодно более чем на 3,4 млрд грн

В Украине в декларациях публичных служащих все чаще появляются миллионные и даже миллиардные подарки от родственников, которые официально оформляются как "дарение" средств. Чаще всего речь идет не о реальных подарках, а о легализации состояния или перераспределении семейного капитала, и лишь в отдельных случаях такие суммы действительно передаются в наличности или безналично.

Об этом сообщает НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции). Только в 2024 году в 25,4 тысячи деклараций были внесены сведения о подарках на более 4,39 миллиарда гривен.

И это не случайный всплеск – такая "щедрость" прослеживается из года в год, создавая впечатление, будто чиновники живут в мире, где родственники дарят им миллионы, как другие – букет цветов. Анализ Реестра деклараций свидетельствует, что масштабы подарочных миллиардов остаются стабильными, в 2021 году задекларировали более 3,48 млрд грн, в 2022 – 3,92 млрд грн, в 2023 – 3,52 млрд грн .

И хотя закон позволяет получать подарки, декларировать их нужно, если сумма от одного лица или группы лиц за год превышает пять прожиточных минимумов (сейчас это 15 140 грн). НАПК отмечает, что не запрещено иметь богатых и щедрых родственников или друзей. Проблема в другом – во время проверок оказывается, что часть таких "подарков" является лишь прикрытием для легализации сомнительных доходов.

Типичные нарушения – отсутствие подтверждающих документов или ситуации, когда официальные доходы дарителя значительно меньше суммы подарка. Резонансных примеров хватает. В Николаевской области председатель городского совета задекларировал 9,1 миллиона гривен от матери, хотя ее официальные доходы были в разы меньше.

В Одесской области заведующий государственной нотариальной конторой сообщил о подарке от матери на 18,28 миллиона, но подтверждения финансовой состоятельности родителей так и не нашли. На Закарпатье секретарь судебного заседания задекларировала 8 миллионов от крестных, а депутат облсовета – большие сбережения от родителей, однако никаких доказательств их доходов не было предоставлено.

Подарки в денежной форме стали удобной лазейкой для тех, кто хочет узаконить средства неизвестного происхождения. Достаточно оформить нотариальный договор дарения – и миллионы уже официально "чистые" в декларации. Но когда даритель зарабатывает в десятки раз меньше, чем подаренная сумма, это сигнал для правоохранителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 2016 по 2025 год НАБУ и САП разоблачили 71 действующего и бывшего народного депутата, из которых 42 – во время полномасштабной войны. Из них 31 – депутаты действующего созыва, а самые распространенные преступления – растрата имущества, злоупотребление властью и недостоверное декларирование.

