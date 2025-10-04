В Украине пересчитают минималку: назван новый размер

В Украине с 1 января 2026 года минимальная зарплата вырастет с 8 000 до 8 647 грн. Вместе с тем минимальная пенсия увеличится всего лишь на 234 грн: с 2 361 до 2 595 грн. Проблема заключается в том, что даже после индексации украинцы, которые получают минимальные зарплаты и пенсии, будут находиться за чертой бедности.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Ниже в таблице приведены расчеты по фактическим прожиточным минимумам по состоянию на лето 2025-го. И эти цифры уже значительно больше, чем минималка и минимальная пенсия, которую правительство планирует установить на следующий год.

Семья Предел бедности (грн в месяц) Один взрослый (трудоспособный) 11 464 грн Один пенсионер 7 091,8 грн Ребенок до 6 лет 7 522,7 грн Ребенок старше 6 лет 9 495,8 грн

Для сравнения: профсоюзы требовали установить минималку на следующий год на уровне 12,2 тыс. грн. Однако их требование в правительстве проигнорировали.

"Во время встречи представителей СПО объединений профсоюзов, работодателей и Министерства финансов, которая состоялась 10 сентября 2025 года, профсоюзы отметили необходимость установления прожиточного минимума для трудоспособных лиц в размере не менее 11 675 грн, минимальной зарплаты – 12 195 грн (50% от прогнозной средней зарплаты на 2025 год), а должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС – на уровне минимальной зарплаты", – говорится в заявлении профсоюзов.

Как будут расти зарплаты

Прогноз предусмотрен в постановлении от 6 августа № 946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы". Новый прогноз развития экономики основывается на двух возможных сценариях:

оптимистический – с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится;

– с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится; пессимистический – полномасштабная военная агрессия со стороны России сохранится.

Оптимистический сценарий предусматривает рост номинальной среднемесячной зарплаты до таких показателей:

2026 год – 30 240 грн;

– 30 240 грн; 2027 – 35 268 грн;

– 35 268 грн; 2028 – 39 758 грн.

Если сбудется второй сценарий, средняя заработная плата украинцев составит:

2026 год – 30 032 грн;

– 30 032 грн; 2027 – 34 808 грн;

– 34 808 грн; 2028 – 39 436 грн.

Кроме того, согласно первому прогнозу, в течение 2026-2028 гг. ожидается улучшение ситуации на рынке кадров. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет может увеличиться с 13 млн до 13,2 млн человек.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата повысилась с 22 500 грн.

