В Украине готовятся заметно менять курс доллара: чего ожидать от обменников и банков в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (14 ноября) он будет находиться в пределах от 41,55 до 42,45 грн. Вечером же 10 ноября там покупают валюту по 41,57 грн, а продают по 42,21 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

Такие же процессы ожидаются в банках. Там, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, курс будет находиться в пределах от 41,5 до 42,5 грн. В то же время вечером 10 ноября банки:

Покупали доллар в среднем по 41,7 грн.

Продавали по 42,18 грн.

"На фоне сохранения высокого спроса на валюту со стороны граждан обменники продолжат работать в формате "с оборота". Но с достаточно широким спредом (разницей между курсами продаж и покупки. – Ред.)", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик, в ближайшую неделю на курсовую ситуацию в Украине будет влиять ряд факторов. Среди них:

Окончание 19 ноября периода расчетов с бюджетом по налогам и сборам за III квартал 2025 года (июль-сентябрь), а также уплата текущих платежей за октябрь.

Как пояснил Козырев, из-за полномасштабной войны у большинства компаний "не особо получается" накопить гривневые ресурсы под такие расчеты. А потому уже на этой неделе экспортеры будут активнее продавать валютную выручку.

"А импортеры по тем же причинам вынуждены будут накапливать гривню, что снизит их возможности по покупке валюты на межбанке. Такое расписание всегда работает в пользу нацвалюты на валютном рынке", – рассказал аналитик.

Траты компаний критического сектара на закупку импортного оборудования взамен поврежденного обстрелами.

По словам Козырева, дополнительный спрос на валюту создает увеличение закупок энергоносителей под отопительный сезон.

Набирающие обороты распродажи.

"Опасаясь разрушений складов, ритейлеры уже начали активные распродажи под "черную пятницу". А полученную выручку они предпочитают сразу же конвертировать в валюту. Поэтому на этой неделе владельцы магазинов также будут активно покупать валюту, что создаст дополнительное давление на курс на межбанке", – объяснил эксперт.

Рост золотовалютных резервов Украины (на 1 ноября 2025 года – до 49,5 млрд долларов).

Как объяснил Козырев, этот факт "успокаивает участников рынка". В то же время, подчеркивается, "судя по программам правительства по бюджетным расходам в этот период", Нацбанку эти резервы точно понадобятся для сохранения стабильности на валютном рынке.

Отсутствие прогресса в переговорах по реструктуризации долга с собственниками ВВП-варрантов.

По словам аналитика, ныне на руках у частных инвесторов остается варрантов на сумму 2,6 млрд долларов и пока Украина не достигла согласия с Комитетом владельцев ВВП-варрантов, в распоряжении которых находится около 35% всего объема этих бумаг.

"Этот долг Украина сейчас хочет реструктуризировать. Поскольку в результате не может себе позволить, как раньше, выкупать эти бумаги", – констатировал Козырев.

