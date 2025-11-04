В Украине готовятся ощутимо менять курс доллара: чего ожидать от банков и обменников в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (7 ноября) он будет находиться в пределах от 41,5 до 42,5 грн. Вечером же 4 ноября там покупают валюту по 41,69 грн, а продают по 42,22 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке, при покупке в продаже.

Такие же процессы ожидаются в банках. Там, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, курс будет находиться в пределах от 41,4 до 42,6 грн. В то же время, вечером 4 ноября банки:

Покупали доллар в среднем по 41,8 грн.

Продавали по 42,23 грн.

"Финансисты на этой неделе расширят спред (разницу между курсами продаж и покупки. – Ред.) до 20-30 копеек. И оптовые, и розничные пункты обмена валют продолжат оперативно менять свои ценники в течение дня, в зависимости от того, что будет происходить на украинском межбанке и мировом рынке", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик, в ближайшую неделю на курсовую ситуацию в Украине будет влиять ряд факторов. Среди них:

Рост спроса на валюту.

В частности, "открытие" новых лимитов для покупки гражданами валюты – в связи с началом месяца. Приобрести можно до 50 тыс. грн на карточки. И до 200 тыс. грн в эквиваленте валютных депозитов сроком от 3-х месяцев.

"Спрос на валюту на рынке вырастет, а вот с предложением проблемы начнут постепенно нарастать. Аграрии уже не спешат распродавать свою валютную выручку в надежде на скорый рост курса. К тому же, они уже профинансировали в гривне свои основные расходы на сельхозпробы перед началом зимы. Поэтому снижение предложения ими валютной выручки на межбанке может ускориться", – констатировал Козырев.

Кроме того, отметил аналитик, из-за начала отопительного сезона вырастет потребность в валюте у госкомпаний, обеспечивающих ЖКХ.

Ситуация в США.

Как объяснил Козирев, президент США Дональд Трамп и его команда будут вынуждены "постоянно тушить политические пожары". Что в сочетании с сохранением сложной геополитической обстановки в мире повышает вероятность новых противоречивых заявлений. Которые "будут снова вносить хаос в поведение инвесторов".

Эхо же этих процессов, объяснил эксперт, будут влиять на настроения всех украинских игроков валютного рынка.

"В эти дни перед НБУ будут стоять две дополняющие друг друга задачи: с одной стороны, сглаживать резкие скачки курса, при этом периодически допуская плавную девальвацию гривны. С другой – валютными интервенциями обеспечить компаниям необходимые объемы валюты для закрытия потребностей страны", – резюмировал Козырев.

В связи с этим, констатировал он, ныне Нацбанк крайне заинтересован в сохранении относительно стабильной и прогнозируемой ситуации до конца 2025 года. Ведь тогда "к уже имеющимся на счетах клиентов гривневым ресурсам прибавятся еще и средства, поступающие из бюджета для закрытия расчетов по году".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, при инвестировании в иностранную валюту следует помнить: вкладываться только в "одни деньги" рискованно. Поскольку в случае какой-то чрезвычайной ситуации есть риск потерять сбережения.

