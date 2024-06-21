В обменниках отказались от старого курса: что произошло со стоимостью доллара

В украинских обменниках существенно снизился курс доллара – однако лишь в покупке. В полдень 21 июня его стоимость определили в среднем в 40,38/40,89 грн (покупка/продажа), что на 18 коп. ниже в покупке и на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Подешевел наличный доллар и в банках. Те выставили его курс на среднем уровне 40,4/40,9 грн (покупка/продажа). Это ниже, чем днем ранее:

на 10 коп. – в покупке;

на 5 коп. – в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 39,8-40,4 грн:

ПриватБанк – 40,3 грн;

Укрэксимбанк – 40,3 грн;

ПУМБ – 40,4 грн;

Сенс Банк – 40,4 грн;

Укрсиббанк – 40,25 грн;

Универсал Банк – 39,8 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,3 грн.

Продают ее по 40,85-40,9 грн, в частности:

ПриватБанк – 40,9 грн;

Укрэксимбанк – 40,9 грн;

ПУМБ – 40,9 грн;

Смысл Банк – 40,9 грн;

Укрсиббанк – 40,85 грн;

Универсал Банк – 40,9 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,85 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом через несколько дней

В то же время в банковском секторе ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, на следующей неделе (24-30 июня) стоимость американской валюты в них будет находиться в рамках 40-41,2 грн.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.

"На валютном рынке будет наблюдаться периодическое изменение векторов: после периода роста курсов наступит период их понижения и наоборот. Однако предполагаем, что курс не выйдет за пределы 2% недельного колебания. Да и в общем валютный рынок будет находиться в пределах новых коридоров, предполагающих, что курс доллара уже не опустится ниже 40 грн", – объяснил банкир.

При этом он подчеркнул: в целом ситуация на валютном рынке будет развиваться в режиме "управляемой гибкости". То есть в системе "частых, но прогнозируемых и неугрожающих изменений".

Как сообщал OBOZ.UA, до конца 2024 года в Украине ожидается заметное подорожание курса доллара, однако не катастрофическое. По прогнозам, стоимость американской валюты не превысит 42 грн/доллар.

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