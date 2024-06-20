Обменники не стали удерживать курс: что сделали с долларом

В украинских обменниках существенно вырос курс доллара – однако лишь в покупке. В полдень 20 июня они определили его в средние 40,56/40,91 грн/доллар (покупка/продажа), что на 22 коп. выше в покупке, но на 4 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее.

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А вот в банках произошли меньшие изменения – хотя и тоже разнонаправленные. Так, в полдень 20 июня они выставили курс наличной американской валюты на среднем уровне 40,5/40,95 грн (покупка/продажа), что:

на 3 коп. выше в покупке;

на те же 3 коп. ниже в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 39,8-40,5 грн. Так:

ПриватБанк – 40,35 грн;

Укрэксимбанк – 40,35 грн;

ПУМБ – 40,5 грн;

Сенс Банк – 40,45 грн;

Укрсиббанк – 40,3 грн;

Универсал Банк – 39,8 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,3 грн.

Продают же они ее по 40,9-40,99 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,95 грн;

Укрэксимбанк – 40,95 грн;

ПУМБ – 40,99 грн;

Сенс Банк – 40,95 грн;

УкрСиббанк – 40,9 грн;

Универсал Банк – 40,9 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,9 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс будут заметно переписывать

В то же время, до конца 2024 года в Украине ожидается заметно подорожание курса доллара – однако не катастрофическое. По прогнозам, стоимость американской валюты не превысит 42 грн/доллар.

Как рассказал руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко, в условиях полномасштабной войны, а также "увеличения импорта, усиления мобилизации" нынешний курс гораздо ниже, "чем можно было бы ожидать". В то же время, признал он, ныне на повышение курса доллара также влияют другие факторы. В частности:

негативные ожидания украинцев относительно энергетической ситуации и роста тарифа на свет;

сезонное уменьшение экспорта сельхозпродукции.

"Кроме того, в конце года в США состоятся президентские выборы, также влияющие на курс доллара. От них ведь зависят и объемы военной помощи для Украины и поступления валюты. Но к концу 2024 года доллар не должен пересечь отметку в 42 грн", – констатировал эксперт.

Что будет с долларом в ближайшие дни



В то же время, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (21 июня) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 39,95 до 41,45 грн.

В обменниках же также прогнозируются изменения. Там курс ожидается на уровне 40,1-41,35 грн/доллар.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разница между курсами покупки и продажи. – Ред.) в пределах от 20 до 30 копеек по доллару. Практика выставления отдельными сетями обменников спреда по доллару и евро в пределах до 60 копеек – 1 гривня также сохранится", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же главы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), при переходе к управляемой гибкости курса, НБУ предупреждал, что колебания будут расширяться. А потому украинцам нужно "понемногу привыкать" к этому.

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