В Канаде известный автозавод General Motors сокращает работников: в чем причина

В Канаде компания General Motors сокращает четверть работников на своем заводе в городе Ошава в провинции Онтарио. На такой шаг крупный автобренд вынужден идти по введению Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на импорт канадских автомобилей.

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Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News. Решение ударит по всей цепи поставок.

Компания сокращает одно из трех изменений на своем заводе по сборке автомобилей в Ошаве. Здесь работают около 3000 сотрудников, и сокращение коснется около 750 из них.

Отмечается, что завод, на котором в общей сложности работает около 3000 рабочих, с осени перейдет с трех рабочих смен на две.

"Предприятие в Ошаве собирает пикапы Chevrolet Silverado для североамериканского рынка, но эти машины также собираются в США и Мексике", – объясняет CBC News.

По оценкам профсоюза, в дополнение к сокращению 750 работников на самом заводе еще около 1500 человек потеряют работу в смежных сферах.

Напомним, в конце марта Трамп заявил, что вводит 25-процентную пошлину на автомобили, произведенные не в Штатах. Оно вступило в силу 3 апреля.

В ответ на такие действия США Канада ввела зеркальные пошлины и будет взимать 25% со всех автомобилей, вывезенных из Штатов, не соответствующих соглашению о свободной торговле USMC. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Как сообщал OBOZ.UA, Канада подала жалобу в ВТО (Всемирная торговая организация) через 25% пошлины на импорт автомобилей, которые ввел президент США Дональд Трамп. Оттава пригласила проведение консультаций, формально инициирующего судебный спор в ВТО.

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