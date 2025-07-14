Или работай, или езжай домой: Германия готовит строгие правила для украинских беженцев

В Германии с 2026 года планируют заменить программу социальной помощи Bürgergeld на базовый доход с более строгими правилами для получателей. Изменения коснутся и украинских беженцев, которые должны быть готовы работать, чтобы сохранить право на выплаты.

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Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Deutsche Welle. "Люди, которые могут работать, должны работать", – заявил он. Согласно озвученным планам:

с 2026 года вместо нынешней формы помощи правительство Германии планирует ввести базовый доход , который будет предназначен только тем, кто действительно нуждается в государственной поддержке;

вместо нынешней формы помощи правительство Германии планирует , который будет предназначен только тем, кто действительно нуждается в государственной поддержке; правила получения помощи станут более жесткими – как в отношении обязанности искать работу, так и в отношении требований к расходам на жилье. Например, могут ввести ограничения на размер арендной платы или проверку фактической жилой площади;

– как в отношении обязанности искать работу, так и в отношении требований к расходам на жилье. Например, могут ввести ограничения на размер арендной платы или проверку фактической жилой площади; граждане, которые могут работать, но избегают официального трудоустройства или занимаются незадекларированной работой, могут потерять право на помощь.

Программа Bürgergeld охватывает и украинских беженцев, получивших временную защиту в Германии. Сейчас эти выплаты получают сотни тысяч людей, которые не имеют достаточного дохода для жизни. Теперь они также попадают под новые ограничения – им придется активнее включаться в рынок труда, чтобы сохранить право на выплаты.

В 2024 году немецкий бюджет потратил более 7 миллиардов евро на программу Bürgergeld. Канцлер считает, что введение базового дохода позволит сэкономить 1-2 миллиарда евро в год. Правительство хочет убедиться, что средства получают именно те, кто не имеет альтернативы, а не те, кто избегает официальной занятости.

Фридрих Мерц настаивает на этапном внедрении реформы, подчеркивая, что поддержка останется тем, кто в ней действительно нуждается. Он также заявил, что не исключает увеличения размера помощи для людей, которые внезапно потеряли работу, чтобы дать им возможность быстро восстановить экономическую стабильность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют увеличить единовременную выплату при рождении ребенка до 50 тысяч грн и ввести ежемесячную помощь до 7000 грн. Семьи смогут выбрать между возвращением к работе или продолжением декрета с полным сохранением социальных гарантий.

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