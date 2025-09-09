Украинцы уезжают – приходится привлекать иностранцев: экономика рискует потерять до 7,8% ВВП из-за трудовой миграции

Украинская экономика рискует потерять до 7,8% ВВП ежегодно, так как уже около 7 млн граждан выехали за границу, а часть из них может не вернуться из-за лучших условий труда и обучения за рубежом. Прогнозируется новая волна миграции до 2 млн человек, что усилит дефицит рабочей силы и усложнит восстановление экономики страны.

Об этом сообщает Офис миграционной политики со ссылкой на данные НБУ и другие исследования. Эксперты отмечают, что даже после завершения боевых действий возможно продолжение трудовой миграции, что существенно повлияет на темпы восстановления экономики и вызовет дефицит рабочей силы.

"Длительный миграционный отток и медленное возвращение мигрантов будут обусловливать дефицит рабочей силы и ее неравномерность по видам деятельности и регионам. Это будет сдерживать экономическое восстановление и стимулировать ускоренный рост зарплат, что будет превышать производительность труда и создавать дополнительное инфляционное давление", – говорится в июльском инфляционном отчете НБУ.

При этом Нацбанк отмечает, что существуют высокие риски наращивания боевых действий или интенсивности обстрелов тыловых регионов, что может усилить миграционный отток. Даже сейчас европейские страны активно пытаются удержать украинских работников, предлагая им условия для легальной и хорошо оплачиваемой работы.

Одним из факторов, стимулирующих выезд молодежи за границу, является образование. За последние 15 лет количество украинцев, обучающихся в западных университетах, выросло более чем в пять раз – с 21 тыс. в 2008/2009 учебном году до 115 тыс. в 2023/2024. В то же время количество студентов в Украине снизилось более чем на 21%. Молодые украинцы, получившие дипломы за рубежом, могут найти там высокооплачиваемую работу, а возвращение в Украину становится менее привлекательным из-за необходимости подтверждать дипломы и ограниченных возможностей на внутреннем рынке труда.

Экономические потери от невозвращения мигрантов могут быть значительными. По оценкам Диляры Мустафаевой, украинская экономика теряла бы до 7,8% ВВП ежегодно, если значительная часть мигрантов не вернется. "Главной задачей является создание условий, которые будут побуждать людей возвращаться: доступное жилье, новые рабочие места, образовательные программы, поддержка детей и стимулирование бизнеса", – отмечает эксперт.

В настоящее время за рубежом находится около 7 млн украинцев. Каждый день войны сокращает долю тех, кто может потенциально вернуться. "Если не создать условия для экономической стабилизации и социальной поддержки, мы рискуем новой волной трудовой миграции – возможно даже 2 млн человек", – предупреждает председатель Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

По его словам, в случае нехватки рабочих рук Украина может быть вынуждена привлекать иностранных работников, чтобы поддерживать экономическую деятельность и восстанавливать инфраструктуру. Опыт также показывает, что украинцы значительно поддерживают экономику стран, в которых работают. Например, в 2024 году украинские работники в Польше уплатили около 18,7 млрд злотых налогов и социальных взносов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на послевоенное восстановление Украины нужно более $520 миллиардов, что почти равно трем годовым ВВП страны, и эта сумма определена на основе последнего отчета Всемирного банка. Власти уже работают над привлечением средств через международную помощь.

