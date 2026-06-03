Украинцы с Дією на телефоне смогут увольняться онлайн: для кого готовят новую услугу

В Украине запускают бета-тест сервиса в Дії, который позволит официально увольняться с работы на временно оккупированных территориях без контакта с работодателем. После подтверждения увольнения люди смогут получить доступ к пособию по безработице, переквалификации и другим социальным услугам.

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Об этом сообщают в пресс-службе Дії. Речь идет о цифровом механизме, который позволит работникам дистанционно прекращать трудовые отношения.

Отмечается, что услуга будет доступа если предприятие находится на временно оккупированной территории или не функционирует из-за войны. После подтверждения увольнения человек сможет получить доступ к государственным сервисам поддержки, в частности:

помощи по безработице;

программам переквалификации;

сервисам поиска новой работы.

Таким образом государство пытается устранить правовые "серые зоны", когда формально человек остается работником, но фактически не имеет доступа к работодателю. К бета-тесту приглашают граждан, которые соответствуют следующим критериям:

являются совершеннолетними гражданами Украины;

официально трудоустроены на предприятиях, учреждениях или организациях, находящихся на временно оккупированных территориях;

потеряли возможность связи с работодателем из-за войны или оккупации.

Отдельно важно, что участники не должны иметь статус безработного и не подавать заявление на его получение. Чтобы присоединиться к тестированию, нужно иметь:

налоговый номер;

ID-карту или биометрический загранпаспорт, доступный в приложении Дія;

возможность заполнить онлайн-форму для участия в бета-тесте.

После подачи заявки участники ожидают подтверждения и дальнейшие инструкции по использованию сервиса. Ожидается, что процесс будет максимально упрощен и полностью цифровой:

пользователь подает заявку через Дію;

система проверяет данные и статус трудоустройства;

после подтверждения происходит официальное прекращение трудовых отношений;

человек получает доступ к социальным услугам как безработный.

Такой подход позволяет уменьшить бюрократию и решить проблему, когда работодатель физически недоступен или не функционирует. В таких случаях люди часто не могут оформить пособие по безработице или воспользоваться программами поддержки.

После завершения бета-тестирования сервис планируют доработать и масштабировать на всю страну.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за последний год в Украине работу потеряли 17% украинских айтишников, то есть почти каждый шестой работник отрасли, причем под сокращение все чаще попадают Senior- и Lead-специалисты. Лишь 5% уволенных связывают потерю работы с искусственным интеллектом, тогда как основной причиной остается оптимизация расходов.

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