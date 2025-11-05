Украинцев готовят к "отмене" копеек: глава НБУ раскрыл детали

Украина планирует перейти от копеек к шагам уже до конца 2025 года – Рада готовится к обсуждению соответствующего законопроекта, а Нацбанк организует публичные мероприятия для повышения осведомленности об этом предложении. Изменение названия монеты завершит денежную реформу, которая была запущена в 1996 году.

Об этом заявил Reuters председатель Национального банка Украины Андрей Пышный. Он напомнил, что именно это историческое название денег, которое было присуще Украине в прошлых столетиях.

Пришло время вернуть историческое название деньгам

"Мы должны наконец завершить денежную реформу и избавиться от любого родства, любой связи с Москвой. Потому что у нас есть свое (название. – Ред.). И пришло время наконец ее вернуть", – сказал Пышный.

Он добавил, что Верховная Рада готовится к обсуждению законопроекта об изменении названия оборотной монеты. Зато НБУ организует публичные обсуждения, выставки и другие мероприятия для повышения осведомленности об этой инициативе.

Пышный напомнил, что "шагами" называли денежную единицу Украины в XVI-XVII веках. Кроме того, такое название имели банкноты УНР в 1917-1921 годах.

"Важно отметить, что "копейки" сохранились только в трех бывших республик Советского Союза: России, Беларуси и Украины", – сказал Пышный.

"Отмена" копеек в Украине

Законопроект о переходе к шагам внесли в Верховную Раду в августе. "Возвращение названия "шаг" для современной разменной монеты Украины будет служить восстановлению исторической справедливости и отсоветизации (десоветизации) денежного обращения", – утверждают его авторы.

Что предлагается

До конца 2025 года изготовить 20 млн монет номиналом 50 шагов .

. 50 копеек не изымают сразу , ведь по состоянию на 1 сентября 2025 года в обращении находится 1,4 млрд монет этого номинала.

, ведь по состоянию на 1 сентября 2025 года в обращении находится 1,4 млрд монет этого номинала. Во время переходного периода в обращении одновременно будут действовать копейка и шаг .

. Соотношение копейки к шагу – 1:1.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Нацбанке не планируют специально, из-за смены названия, изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Поэтому гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги.

