Украинцев будут вносить в черный список дропперов: законопроект внесли в Раду

В Украине внесли в Раду законопроект о реестре дропов, который предусматривает создание списка лиц, передающих свои карты третьим лицам. Им установлено ограничение финансовых операций, блокировка новых счетов и кредитов, а также возможное прекращение выплат пенсии и социальной помощи.

Видео дня

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Инициатива направлена на борьбу с финансовыми преступлениями и мошенническими схемами, когда подставные лица предоставляют свои банковские карты для отмывания денег или нелегальной деятельности.

По словам Железняка, через систему дропов ежегодно проходит до 200 миллиардов гривен, а потери государственного бюджета составляют десятки миллиардов. Законопроект предусматривает, что Национальный банк Украины (НБУ) создаст реестр лиц, операции которых подлежат усиленному контролю. Банки и другие поставщики платежных услуг обязаны будут вносить в него лиц, которые передают карты третьим лицам ("дропов"), а также предприятия, использовавшие мискодинг.

Для физических лиц в этом реестре предусмотрены ограничения на количество карт и установлены лимиты на проведение платежных операций. Регулярная проверка клиентов банками и платежными системами поможет своевременно выявлять нарушителей и предотвращать мошенничество.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев пояснил, что "дропы" стали главной финансовой артерией для нелегальной деятельности – от продажи алкоголя и табака до финансирования азартных игр и наркотиков. "Когда человек передает свою карточку и это зафиксировано, он попадает в реестр дропов. Его финансовые операции значительно ограничиваются до базовых. Банки его больше не кредитуют, а новые счета или не открываются, или функционируют с существенными ограничениями", – подчеркнул Гетманцев.

По его словам, после принятия законопроекта лица, внесенные в реестр, фактически окажутся за пределами финансовой системы. Они не смогут получить кредиты, осуществлять переводы, оформлять новые карты даже в других банках. Кроме того, им могут заблокировать пенсионные выплаты, социальные пособия и зарплаты, поступающие на карту.

Специалисты отмечают, что законопроект не предусматривает автоматической блокировки счетов всех клиентов. "Никакие счета сразу закрывать никто не будет. Наоборот, это поможет человеку получить информацию, что его карточку используют преступники", – отметил Железняк. По его словам, закон предлагает таргетированный подход, где ограничения применяются только к тем, кто действительно попал под риск мошеннических схем, а не ко всем пользователям платежных сервисов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начала распространяться новая волна мошеннических схем, в рамках которых злоумышленники маскируются под работников банка или государственные службы, рассылая фишинговые ссылки и поддельные сообщения о "соцвыплатах". Они выманивают у граждан данные банковских карт и коды безопасности, после чего похищают деньги со счетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!