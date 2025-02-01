Украинцам пересчитали зарплаты: где значительно выросли и кому будут платить меньше

В Украине в 2024-м реальная зарплата (скорректированная на инфляцию) выросла на 14,4%, при этом главная причина – дефицит кадров. Самая реальная зарплата выросла в IT, торговле и в сфере сделок с недвижимостью.

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Как написал на своей странице в Telegram глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев со ссылкой на оценки НБУ. Так, рост реальных зарплат по экономике в 2024 году стимулировался дефицитом кадров, а темп роста реальных зарплат в 2024 году был выше довоенного уровня.

Реальная зарплата в большинстве отраслей превысила довоенный уровень. В частности, в 3-м квартале 2024 года реальная зарплата в среднем по экономике была на 7,2% выше аналогичного квартала 2021 года. По сравнению с III кв 2024 по III кв 2021 года, наиболее реальная зарплата выросла в сферах:

IT (+45,5%),

торговли (+32,3%),

сделок с недвижимым имуществом (+23,8%),

финансов (+22,6%),

гостиниц и ресторанов (+21,4%).

В то же время, в аналогичном сравнении уменьшилась реальная зарплата в сферах:

образования (-14,8%)

искусства (-10,1%)

Почти не изменилось в сфере строительства (+0,9%).

На 2025 год НБУ прогнозирует существенное замедление роста реальных зарплат до +3,8% под влиянием большей средней инфляции (12,4% в 2025 против 6,5% в 2024 году) и последующей нормализации рынка труда (уменьшению безработицы и структурных диспропорций на нем) , но последние все еще будут оставаться на уровнях выше довоенных показателей).

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