Налоговая обновила правила для украинцев: что и для кого изменится с 1 октября

С 1 октября 2025 года ФЛП (физические лица-предприниматели) и самозанятые лица смогут не платить ЕСВ за себя только в случае, если работодатель полностью уплатил за них взнос в размере не менее минимального. Если взнос уплачен частично или ниже минимального, предприниматель или самозанятое лицо обязаны доплатить разницу самостоятельно.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная налоговая служба. Согласно информации, количество условий, при которых предприниматель имеет право не платить ЕСВ за себя, сократится.

Ранее для освобождения от уплаты ЕСВ необходимо было, чтобы работодатель полностью уплатил взнос за работника, и при этом предприниматель должен был официально числиться на основном месте работы. Теперь это требование отменяется. Таким образом, остаются лишь два условия, при которых ФЛП или самозанятое лицо не обязаны уплачивать ЕСВ за себя:

работодатель (в том числе резидент Дія Сити) уже уплатил за них ЕСВ;

сумма уплаченного взноса не меньше минимального страхового.

В случае когда работодатель внес меньшую сумму, чем минимальный страховой взнос, ФЛП или другое самозанятое лицо обязаны самостоятельно определить базу для начисления ЕСВ и осуществить доплату. В частности:

для ФЛП на едином налоге это обязательное требование;

для других самозанятых лиц – уплата также обязательна, если в течение отчетного периода был чистый доход, если же дохода не было, взнос можно уплатить по желанию.

Налоговая служба подчеркивает, что новые правила делают систему более прозрачной и справедливой, одновременно не снижая уровень социальной защиты предпринимателей и самозанятых лиц. В частности, важно что:

база для начисления не может превышать установленную законом максимальную величину;

сумма ЕСВ в любом случае не может быть меньше минимального страхового взноса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, каждый предприниматель в Украине должен подать специальное заявление о желании получать документы от налоговой через электронный кабинет (форма F13-91-602). Если этого не сделать – можно остаться без важных сообщений, что приведет к штрафам, проблемам с налоговиками и даже потере единого налога.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!