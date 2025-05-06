Украинские обменники покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В украинских банках ощутимо подешевел доллар. В полдень 6 мая они определили его курс в средние 40,53/41,42 (покупка/продажа), что на 22 коп. ниже в покупке и на 13 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Снизили курс наличной валюты и в банках. Там ее определили в средние 41,25/41,85 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. ниже как в покупке, так и в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,69-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,75 грн;

Райффайзен Банк – 41,69 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,75 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Таскомбанк – 41,85 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,8 грн.

Покупают же они ее по 40,75-41,4 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,15 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Универсал Банк – 40,75 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,25 грн;

Таскомбанк – 41,15 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Стоит ли скупать доллары

В то же время, в финансовом секторе не советуют вкладываться в доллар. Ведь из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа доверие к американской валюте подорвано.

Как рассказал экономический эксперт Сергей Фурса, сейчас, несмотря на то, что "все ожидают мирового финансового кризиса", американские активы не рассматриваются как надежные. Притом что раньше все было наоборот.

"Что обычно происходит в такие моменты – даже если кризис приходит из США, как в 2008 году? Все начинают убегать в стабильные, надежные активы. И это всегда были американские активы – доллар становился сильнее, а американские долги покупали", – напомнил эксперт.

Поэтому, по мнению Фурсы, лучше всего украинцам вкладывать свои сбережения в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Он объяснил:

Нацбанк "будет весь год держать курс фиксированным - к доллару по крайней мере".

Доходность ОВГЗ в 16% годовых "де-факто будет долларовой доходностью", что частично или полностью компенсирует движение курса американской валюты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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