Украинские банки принимают валюту по новому курсу: сколько теперь стоит доллар
Украинские банки снизили курс наличного доллара – однако практически незаметно. В полдень 28 марта они определили его в средние 41,2/41,8 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке и на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,63-41,9 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,65 грн;
- ПУМБ – 41,9 грн;
- Райффайзен Банк – 41,63 грн;
- Універсал Банк – 41,7 грн;
- Сенс Банк – 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,75 грн;
- Кредобанк – 41,74 грн;
- Таскомбанк – 41,8 грн;
- абанк – 41,9 грн;
- Прокредит Банк – 41,75 грн.
Покупают же они ее по 41,05-41,31 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,05 грн;
- ПУМБ – 41,3 грн;
- Райффайзен Банк – 41,2 грн;
- Універсал Банк – 40,7 грн;
- Сенс Банк – 41,3 грн;
- Укрсиббанк – 41,15 грн;
- Кредобанк – 41,31 грн;
- Таскомбанк – 41,2 грн;
- абанк – 41,3 грн;
- Прокредит Банк – 41,25 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Переписали курс валюты и в обменниках. Там его определили в средние 41,13/41,55 грн (покупка/продажа), что:
- на 3 коп. ниже в покупке;
- на 1 коп. в продаже.
Каким будет курс доллара в Украине с понедельника
В то же время, в украинских банках прогнозируется ощутимое изменение курса доллара. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой,на следующей неделе (31 марта – 6 апреля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.
Такие же процессы ожидаются в обменниках. Там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках, – 41,4-42 грн.
В целом, отметил банкир, в течение первой недели апреля валютный рынок Украины сохранит привычные тенденции февраля-марта. В частности:
- гривня останется в относительном равновесии;
- курсовые колебания не будут нести серьезных рисков для рынка.
При этом он подчеркнул: ынок сейчас остается под контролем НБУ. А внешние факторы "пока способствуют длительной относительной курсовой стабильности".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк больше не будет рассчитывать официальный курс гривни к ряду валют. Изменение вступит в силу с 31 марта и затронет 13 валют – в частности, российский и беларусский рубли.
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