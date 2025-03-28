Украинские банки принимают валюту по новому курсу: сколько теперь стоит доллар

Украинские банки снизили курс наличного доллара – однако практически незаметно. В полдень 28 марта они определили его в средние 41,2/41,8 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке и на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,63-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,63 грн;

Універсал Банк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,75 грн;

Кредобанк – 41,74 грн;

Таскомбанк – 41,8 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 41,05-41,31 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,2 грн;

Універсал Банк – 40,7 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Кредобанк – 41,31 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,25 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс валюты и в обменниках. Там его определили в средние 41,13/41,55 грн (покупка/продажа), что:

на 3 коп. ниже в покупке;

на 1 коп. в продаже.

Каким будет курс доллара в Украине с понедельника

В то же время, в украинских банках прогнозируется ощутимое изменение курса доллара. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой,на следующей неделе (31 марта – 6 апреля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы ожидаются в обменниках. Там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках, – 41,4-42 грн.

В целом, отметил банкир, в течение первой недели апреля валютный рынок Украины сохранит привычные тенденции февраля-марта. В частности:

гривня останется в относительном равновесии;

курсовые колебания не будут нести серьезных рисков для рынка.

При этом он подчеркнул: ынок сейчас остается под контролем НБУ. А внешние факторы "пока способствуют длительной относительной курсовой стабильности".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк больше не будет рассчитывать официальный курс гривни к ряду валют. Изменение вступит в силу с 31 марта и затронет 13 валют – в частности, российский и беларусский рубли.

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