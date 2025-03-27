Украинцам рассказали, к какому курсу доллара готовятся банки с 1 апреля: чего ожидать

В украинских банках прогнозируется ощутимое изменение курса доллара. По ожиданиям, на следующей неделе (31 марта – 6 апреля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн. В то же время вечером 27 марта банки покупают доллар по среднему курсу 41,25 грн, а продают по 41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках, – 41,4-42 грн.

Вечером же 27 марта они покупают доллар в среднем по 41,18 грн. А продают по 41,53 грн.

В целом, отметил банкир, в течение первой недели апреля валютный рынок Украины сохранит привычные тенденции февраля-марта. В частности:

гривня останется в относительном равновесии;

курсовые колебания не будут нести серьезных рисков для рынка.

"Главным фактором стабильности остается политика НБУ. Регулятор активно работает над сдерживанием инфляции и укреплением гривни: с декабря учетная ставка изменялась уже трижды, увеличившись с 13% до 15,5%. Это оказывает непосредственное влияние на курсовую ситуацию – в марте доллар фактически находился в состоянии стагнации", – отметил Лесовой.

Таким образом, резюмировал он, рынок сейчас остается под контролем НБУ. А внешние факторы "пока способствуют длительной относительной курсовой стабильности".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева считает, что предпосылок для валютного кризиса в Украине нет. Ведь в условиях войны главным игроком остается Национальный банк, "проводящий взвешенную политику", а геополитические новости "будут скорее создавать психологический эффект, чем реально влиять на курсовые тренды".

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