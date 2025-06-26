Украинские банки ощутимо переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских банках заметно подешевел наличный доллар. В полдень 26 июня они определили его курс в средние 41,35/41,9 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. ниже как в покупке, так и продаже.

Видео дня

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,75-42,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,75 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,85 грн;

Укрсиббанк – 41,9 грн;

Таскомбанк – 41,9 грн;

абанк – 42,1 грн;

Прокредит Банк – 41,95 грн.

Покупают же они ее по 40,85-41,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Універсал Банк – 40,85 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн;

Таскомбанк – 41,35 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,35 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,2/41,78 грн (покупка/продажа). Это:

На 10 коп. дешевле в покупке.

Но на 1 коп. дороже в продаже.

Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни

В то же время, рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев, в ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (27 июня) он будет находиться в пределах от 41,2 до 42,6 грн. То есть не исключается:

Снижение курса в покупке.

Рост в продаже.

В обменниках же, по его словам, курс будет находиться в пределах от 41,4 до 42,5 грн. Таким образом, ожидается рост стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

Стоит ли скупать доллары

В то же время финансисты не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

При этом утверждается: даже если курс упадет до 45 грн/доллар, доходность американской валюты не превысит даже ставки по базовым гривневым депозитам после налогов, которая равна около 10%. Более того, отмечают аналитики, доллар потенциально может стать конкурентным с депозитами, только если курс "подберется" к 47 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в финансовом секторе считают облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) или военные облигации оптимальными вариантами для инвестирования. Прежде всего, из-за их высокой доходности, а также фактическим удерживанием курса доллара Нацбанком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!