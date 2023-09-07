Украина впервые за полгода "проела" часть валютных резервов: что произошло

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины за август сократились на 3,2%, до 40,38 млрд долл. Это снижение стало первым за полгода, до того ЗВР месяц за месяцем обновляли исторический рекорд.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Так, за месяц резервы сократились на 1,33 млрд долларов.

"На уменьшение резервов в августе повлияли большие объемы интервенций по продаже валюты НБУ на межбанке, которые выросли на четверть против предыдущих летних месяцев и сравнительно меньшие объемы поступления международной помощи", – прокомментировал нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Несмотря на снижение, нынешний объем резервов покрывает финансирование 5,4 месяца последующего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считается уровень в 3 месяца покрытия.

"Тенденция международных резервов в 2023 году остается восходящей. С начала года они выросли на 41,7%", – добавил Гетманцев.

Что повлияло на объем ЗВР в августе

Валютные поступления на счета правительства за месяц составили 1,63 млрд долл., а от размещения ОВГЗ было получено 22 млн долл. При этом на обслуживание долгов Украина потратила 686 млн, что вдвое больше, чем месяцем ранее.

Операции НБУ на межбанке . Нацбанк продал 2,453 млрд, а выкупил – 4,5 млн. Чистая продажа валюты составила $2,449 млрд, что стало максимум за последние полгода.

. Нацбанк продал 2,453 млрд, а выкупил – 4,5 млн. Чистая продажа валюты составила $2,449 млрд, что стало максимум за последние полгода. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 121 млн.

Золотовалютные резервы используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса гривни – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать инвалюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НБУ впервые за год снизил учетную ставку – с 25 до 22%. Уменьшение учетной ставки означает, что деньги станут дешевле для банков. В перспективе это может привести к удешевлению потребительских кредитов.

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