Крипторынок может получить новые налоговые правила: когда украинцам разрешат не платить

В Украине подготовили законопроект о налогообложении криптовалюты, который позволяет переносить убытки на последующие годы. Теперь инвесторы смогут уменьшать налоговую нагрузку, если в определенном периоде их операции были неудачными.

Об этом рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). В сентябре Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №10225-д, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс и внедрение правил налогообложения криптовалютных операций.

Документ должен стать основой для легализации крипты и защиты инвесторов, однако до второго чтения он может даже не дойти в этом созыве парламента. Законопроект предлагает урегулировать оборот виртуальных активов по аналогии с операциями на фондовом рынке. Это означает, что прибыль от операций с криптовалютой будет подлежать налогообложению на общих условиях.

В то же время авторы документа учли важный момент – возможность переноса убытков. Если инвестор в определенном году понес финансовые потери от торговли криптовалютой, этот минус можно использовать в следующем периоде для уменьшения объекта налогообложения. Пример:

первый год: покупка крипты за 30 000 грн, продажа за 20 000 грн, убыток – 10 000 грн, налог не начисляется;

покупка крипты за 30 000 грн, продажа за 20 000 грн, убыток – 10 000 грн, налог не начисляется; второй год: покупка крипты за 40 000 грн, продажа за 60 000 грн, прибыль – 20 000 грн, но облагается налогом только 10 000 грн, ведь учитывается убыток предыдущего года.

Таким образом, украинские трейдеры смогут вести более прозрачную и справедливую налоговую отчетность. Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объясняет:

документ готовился в спешке и требует серьезных доработок;

существует риск принятия закона с ошибками, что может негативно повлиять на новый рынок;

ко второму чтению ожидается значительное количество правок, и комитет готов менять большинство положений, кроме базового принципа – обычного налогообложения операций с криптой.

"Правок может быть и будет много. Но я считаю, что надо сделать оптимальную редакцию этого закона... Мы не будем спешить с принятием. Даже если полномочия этой каденции завершатся, документ перейдет в наследство новой Раде", – отметил Гетманцев.

Если закон примут, это станет первым системным шагом Украины к формированию прозрачного рынка виртуальных активов. Он позволит:

легально фиксировать прибыли и убытки;

привлекать больше инвестиций;

уменьшить долю теневых операций;

предоставить государству дополнительные поступления в бюджет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство повторно подало в Верховную Раду законопроект о налогообложении доходов от онлайн-платформ (OLX, Prom.ua, Uklon, Bolt), который предусматривает льготную ставку 5% для малых доходов и стандартную 18% для других. Закон распространяется на любые регулярные доходы от продаж товаров и услуг через платформы, а одноразовые мелкие продажи остаются вне налога.

