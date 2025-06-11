Трамп сможет и дальше шантажировать весь мир: суд в США принял важное решение

Администрации Дональда Трампа разрешили продолжать действующую торговую политику. Таким образом, президент США сможет и в дальнейшем повышать пошлины для товаров из большинства торговых партнеров США.

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Об этом сообщает Bloomberg. Соответствующее постановление 10 июня принял Федеральный апелляционный суд США, который продлил предыдущую краткосрочную отсрочку для решения суда низшей инстанции, который заблокировал пошлины.

По этому поводу в Министерстве юстиции США заявили, что беспокойство американских чиновников относительно текущих торговых переговоров перевешивает экономический ущерб, о котором заявляют малые предприятия, подавшие иск.

Суд перевел дело в ускоренный режим рассмотрения, ссылаясь на "вопросы исключительной важности", стоявшие на кону, и назначил слушания на 31 июля. Впрочем, детального обоснования своей позиции суд не привел, но указал, что правительство выполнило свою обязанность доказать, что сохранение запрета суда низшей инстанции было "оправданным".

Следует отметить, что администрация Трампа обратилась в апелляционный суд с просьбой вмешаться после того, как в прошлом месяце Суд США по международной торговле признал злоупотреблением со стороны президента Трамп использование закона о чрезвычайном положении для введения пошлин. Если оппоненты не обратятся в Верховный суд США, пошлины будут оставаться в силе как минимум еще месяц. А уже сторона, которая проиграет следующий раунд дела в Федеральном окружном суде, сможет обратиться в Верховный суд.

Всемирный банк предупреждает о последствиях торговых войн Трампа

В своем полугодовом отчете "Глобальные экономические перспективы" от 10 июня Всемирный банк снизил прогноз глобального экономического роста на 2025 год до 2,3% (-0,4 п.п.). В организации отметили, что повышение пошлин и усиленная неопределенность создают "значительные препятствия" для большинства экономик мира.

Прогнозы были снижены для почти 70% экономик, в том числе США, Китая, Европы и шести регионов развивающихся рынков, по сравнению с оценками, сделанными полгода назад, до вступления в должность президента США Дональда Трампа. В то же время банк не прогнозирует рецессию, но отмечает, что глобальный экономический рост в этом году будет самым слабым вне рецессии с 2008 года. Поэтому к 2027 году средний рост мирового ВВП ожидается на уровне лишь 2,5%, что является самым медленным темпом за любое десятилетие с 1960-х.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп удвоил пошлины на импорт стали и алюминия до 50%, ссылаясь на национальную безопасность и защиту американских производителей. Новые тарифы начали действовать с 4 июня 2025 года и могут существенно повлиять как на внешнюю торговлю США, так и на внутренние цены на металл.

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