Украинские обменники существенно переписали курс доллара: сколько теперь стоит

В украинских обменниках ощутимо подорожал доллар. В полдень 9 января они определили его курс в средние 42,36/42,86 грн (покупка/продажа), что на 17 коп. дороже в покупке и на 14 коп. в продаже, чем днем ранее.

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А вот в банках изменений практически не произошло. Там курс американской валюті определили в средние 42,15/42,8 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дороже в продаже, но осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 42,69-42,8 грн. Так:

ПриватБанк – 42,8 грн;

Укргазбанк – 42,75 грн;

ПУМБ – 42,8 грн;

Райффайзен Банк – 42,8 грн;

Смысл Банк – 42,75 грн;

Укрсиббанк – 42,8 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,69 грн.

Покупают же они доллар по 42,1-42,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,2 грн;

Укргазбанк – 42,15 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,9 грн;

Сенс Банк – 42,15 грн;

Укрсиббанк – 42,15 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

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В то же время в самом НБУ отметили: заметное ослабление гривни в декабре 2024 года – сразу на 1% – произошло главным образом из-за роста спроса на иностранную валюту. В связи с этим Нацбанк был вынужден существенно нарастить интервенции по продаже валюты, что привело, в частности, к росту курса доллара.

"В декабре спрос на иностранную валюту существенно увеличился главным образом из-за значительных бюджетных расходов. Реагируя на его сезонный рост и в целях обеспечения устойчивой ситуации на валютном рынке НБУ существенно нарастил интервенции по продаже иностранной валюты. Тем не менее, учитывая увеличение чистого спроса, официальный курс гривни по отношению к доллару умеренно ослаб", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что спрос на валюту увеличился в связи с рядом факторов. В частности, с ростом:

бюджетных расходов;

операций бизнеса в конце года.

Впрочем, уверяется, что среднемесячный обменный курс гривни умеренно девальвировал. Ослабление составило 1%.

"Чистый спрос на наличном рынке сохранялся на уровне предыдущего месяца. А разница между наличными и официальными курсами в течение декабря составила около 1%", – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 9 января Нацбанк обновил официальный курс доллара до 42,24 грн. Что на 1 коп. превышает предыдущий. А также является рекордным в истории Украины.

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