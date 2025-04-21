Такого курса в Украине еще не было: официальный евро существенно вырос и обновил исторический рекорд

Нацбанк обновил официальный курс евро на 22 апреля до 47,77 грн. Что на сразу на 74 коп. превышает текущий. А также является рекордным в истории Украины.

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Об этом рассказали в самом НБУ. По его данным, предыдущий рекордный курс действовал 15 апреля – он составил 47,03 грн.

Причин же роста курса, объясняли ранее в Центре экономической стратегии (ЦЭС), может быть несколько. В частности:

Стремительный обвал доллара в большинстве ведущих мировых валют.

Расчет курса евро (и других валют) Национальным банком Украины на основе фиксингов BFIX.

Это валютные фиксинги, рассчитываемые агентством Bloomberg, которые широко используются в финансовой индустрии для оценки инвестиционных портфелей, выполнения валютных операций и хеджирования валютных рисков.

Самый быстрый рост курса за 15 лет

Вместе с тем, в начале прошлой недели (14-20 апреля) евро продемонстрировал самый быстрый рост за более чем 15 лет – торгуясь на уровне 1,1413. Причина – развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война, подвергшая сомнению роль доллара как стабильной валюты.

При этом, рассказали аналитики Bloomberg, не исключается, что вскоре евро может укрепиться еще больше. По ожиданиям, в ближайшие месяцы евровалюта будет торговаться по евро на уровне 1,2.

"Евро становится главным бенефициаром ослабления доллара. Поскольку инвесторы пересматривают роль американской валюты в мировой финансовой системе после того, как президент Дональд Трамп дестабилизировал рынки введением пошлин и обострил торговую войну с Китаем", – рассказали аналитики.

В то же время, по данным investing.com, по состоянию на 16:07 по Киеву, евро торговался по отношению к доллару на уровне 1,15. Что сразу на 1,24% выше, чем было во время прошлой сессии.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Кабинет министров одобрил законопроект о выполнении Украиной требований Евросоюза (ЕС) для присоединения к системе европлатежей (SEPA). Таким образом, после того, как будут пройдены все необходимые процедуры, Украина может войти в зону платежей в евро. Впрочем, это не будет означать перехода страны на евровалюту – речь идет исключительно о банковских платежах. Однако вступление в SEPA позволит продвинуться на пути евроинтеграции и может снизить комиссии за денежные переводы между Украиной и странами ЕС.

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