США вводит плату за участие в лотерее грин-карт и визы: какие суммы установили

США впервые ввели плату за участие в лотерее грин-карт – $1, которая начнет действовать с октября 2025 года. Кроме того, для туристических и других неиммиграционных виз вводится новый сбор Visa Integrity Fee в $250, что вместе с действующей платой поднимет общую стоимость оформления визы до $435.

Впервые за историю программы Diversity Visa (DV Lottery) регистрация станет платной, отныне подать анкету можно будет только после уплаты символического взноса в $1 .

Ранее участие в лотерее было бесплатным, однако Государственный департамент США принял решение ввести новый обязательный платеж. С 16 октября 2025 года все участники лотереи DV 2027 года должны будут оплатить $1 при подаче электронной заявки. Оплата будет осуществляться через официальный правительственный портал США. Эта сумма не подлежит возврату – даже если участник не выиграет или не продолжит процесс оформления визы.

При этом основная плата для победителей, которые переходят к этапу оформления иммиграционной визы, останется неизменной – $330. По данным Госдепа, изменения должны обеспечить справедливое распределение расходов на администрирование программы, ведь сейчас ежегодно десятки миллионов людей подают заявки, а реальные расходы покрывает лишь небольшая часть победителей.

Ожидается, что новый сбор будет приносить около $25 млн в год, которые будут направлены на поддержку ИТ-систем, усиление проверок безопасности и борьбу с мошенничеством. Кроме изменений в лотерее DV, США вводят новый платеж для заявителей на неиммиграционные визы (туристические, студенческие, рабочие и другие).

С 1 октября 2025 года будет действовать так называемый Visa Integrity Fee в размере $250. Он будет добавляться к действующей консульской плате $185. Таким образом, получение стандартной туристической визы США с осени будет стоить уже $435. По словам представителей Госдепа, эти средства необходимы для улучшения проверки заявителей и поддержания безопасности иммиграционной системы.

