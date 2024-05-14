США не дали Дерипаске получить $1,5 млрд: что планировал путинский миллиардер

США настояли на расторжении сделка между Raiffeisen Bank International (RBI) и одной из крупнейших европейских строительных компаний Strabag, которая связана с российским олигархом Олегом Дерипаской. Вашингтон добился этого, чтобы не дать подсанкционному миллиардеру получить доступ к замороженным $1,5 млрд.

О схеме, которую планировал использовать Дерипаска, сообщило Министерство финансов США. Cовместно с владельцем российской консалтинговой фирмы "Титул" Дмитрием Белоглазовым миллиардер запланировал операцию по продаже замороженных акций в европейской компании.

В рамках его плана "Титул" создал дочернюю компанию "Илиадис", которая в начале 2024 года приобрела российскую инвестиционную холдинговую компанию Rasperia. Ей принадлежат замороженные акции Дерипаски.

В дальнейшем Rasperia должна была выступить стороной сделки о приобретении RDI крупного пакета акций Strabag на $1,5 млрд. После этого США ввели санкции в отношении Rasperia, "Титул", "Илиадис" и Белоглазова за работу в секторе финансовых услуг экономики РФ и помощь подсанкционному олигарху уклоняться от ограничений.

Сам Дерипаска отрицает какие-либо связи с Strabag, называя западные санкции против него ложными, но некоторые американские чиновники подозревают, что он может извлечь выгоду от продажи.

Ранее в RBI заявили о намерении выйти из России, но вместо этого в апреле банк разместил более тысячи объявлений о вакансиях в этой стране, что говорит о намерениях финансовой группы расширять свою деятельность. Медлительность компании привела к тому, что американский регулятор исполнения санкций OFAC начал проверку российского бизнеса банка. В связи с этим Raiffeisen Bank уже больше года находится под пристальным вниманием.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года Raiffeisen Bank International начнет существенное сокращение своего бизнеса в России. Соответствующее предписание банковская группа получила от Европейского центрального банка.

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