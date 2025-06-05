США могут разрушить планы Европы отказаться от российского газа: что планируют сделать с "Северным потоком-2"

В США планируют допустить американского инвестора к покупке российского газопровода "Северный поток-2", чтобы возобновить поставки газа в Европу через американское посредничество. В ЕС (Европейский Союз) обеспокоены, что это откроет путь для возвращения российского газа на европейский рынок, несмотря на все санкции и политические усилия.

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Об этом пишет The New York Times. По данным издания, американский инвестор Стивен П. Линч, тесно связанный с Республиканской партией и администрацией Дональда Трампа, стремится приобрести и возобновить эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" – печально известной инфраструктуры, которая стала символом энергетического шантажа Кремля.

Линч предложил немецким чиновникам план, по которому американская компания получит в собственность трубопровод, частично поврежденный в 2022 году, и снова начнет поставки природного газа из России в Германию. Идея вызвала недоумение и возмущение в европейских столицах, ведь после двух лет усилий, направленных на полную деконтаминацию энергетических связей с РФ, такое предложение выглядит как попытка вернуть "газовую зависимость" в новой обертке.

Американский инвестор утверждает, что формальное владение газопроводом компанией из США якобы позволит обойти санкции и контролировать продажи, не имея прямых дел с Кремлем. Но в Брюсселе такую аргументацию не воспринимают. По мнению ЕС, суть проблемы не в форме собственности, а в самом факте экономического потока из России.

Германия и другие ключевые игроки ЕС настаивают на том, что никакого возврата к "Северному потоку" быть не может. Канцлер Фридрих Мерц публично заявил, что Берлин "сделает все возможное", чтобы помешать запуску этого газопровода в любом виде. Европейская комиссия даже рассматривает возможность введения отдельных санкций против любых форм деятельности, связанных с восстановлением "Северного потока-2".

Для Украины ситуация является чрезвычайно тревожной. Восстановление потока российского газа в обход традиционных маршрутов, в частности через Украину, означает ослабление стратегической позиции нашего государства как транзитера. Более того, политическая реабилитация "Северного потока-2" создаст опасный прецедент, когда российские интересы могут возвращаться на европейский рынок через формальные схемы владения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Франция и Бельгия отказываются поддержать план Еврокомиссии по запрету поставок российских энергоресурсов. Два крупнейших в ЕС покупателя российского сжиженного природного газа (СПГ) требуют дополнительных гарантий относительно экономических и правовых последствий этого шага.

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