'Слуга народа' может быть причастен к производству нелегальных электронных сигарет, – Плинский

Журналист Евгений Плинский заявил, что нардеп от "слуги народа" Анатолий Костюх и его помощник могут быть причастны к крупнейшей сети сбыта и производства нелегальных электронных сигарет UVAPE. Именно в этой сети на днях Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели обыски.

Журналист Евгений Плинский на своей странице в Facebook пишет о том, что речь идет о сети UVAPE, которая имеет более 150 точек реализации по всей стране, с главной локализацией в Киеве. На их сайте указано, что юридически они оформлены как ООО "ФРЕЙТИС", владельцем которого является Попков Даниил Эдуардович. Однако ООО "ФРЕЙТИС" было зарегистрировано только год назад – в июле 2024 года.

Накануне БЭБ разоблачили группу лиц, которая организовала нелегальное производство и сбыт электронных сигарет, жидкостей и комплектующих к ним. Продукция изготавливалась без соответствующей лицензии и маркировки. Продавали товар оптом и в розницу через собственную разветвленную сеть торговых точек в ТРЦ. На эту группу работали около 300 человек.

До этого UVAPE работала под "оболочкой" ООО "ЗЕНТОС", владельцем которого также был Даниил Попков. В апреле 2025 года, после скандала эту компанию начали "топить", изменили название и продали гражданину Узбекистана Умиджону Тешабоеву.

Интересен главный поставщик сети UVAPE – ООО "Тиса Энерджи Групп" (37156380), зарегистрированное в Ужгороде. Его владелец – Иван Иванович Чейпеш, помощник народного депутата от фракции "Слуга народа" Анатолия Костюха .

В апреле 2025 года ООО "Тиса Энерджи Групп" было уличено в контрабанде электронных сигарет. Именно эта компания значилась в документах как получатель 149,8 тыс. электронных сигарет марки NEW AIR и еще 74,9 тыс. VAAL 800E общей стоимостью более 200 тыс. долларов.

По оперативной информации, конечным получателем этого товара была именно сеть UVAPE. В досье компании на YouControl этот факт зафиксирован в карточке ООО "Тиса Энерджи Групп".

Именно после эпизода с выявлением контрабанды электронных сигарет от ООО "Тиса Энерджи Групп" сеть UVAPE в апреле 2025 года начала "топить" свою ООО "ЗЕНТОС" на гражданина Узбекистана Умиджона Тешабоева. На рынке электронных сигарет именноИван Чейпеш считается конечным бенефициаром сети UVAPE, а народный депутат Анатолий Костюх - его политическим прикрытием.

Интересно, что жена Ивана Чейпеша - Инна Михайловна Чейпеш - по состоянию на данный момент является начальником отдела лицензирования торговли подакцизными товарами и хранения горючего Государственной налоговой службы в Закарпатской области.

Как ранее писал OBOZ.UA, распространенность курения среди подростков в Украине снизилась за последние 20 лет, но уже семь лет держится на стабильном уровне – около 12%. В то же время электронные сигареты курит почти каждый пятый школьник – 19,6%.

