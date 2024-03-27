Сколько денег потеряет Украина от новых ограничений агроимпорта: в ЕС озвучили сумму

Бельгийское председательство в Совете ЕС обновило проект соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной, учитывая новые ограничения. Так, страна может в целом потерять 331 млн евро с учетом ограничений.

Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах Евросоюза. Обновленный проект частично учел требования Польши и Франции.

По документу базовый период, который будут принимать во внимание, определяя объемы поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже. Украина выступила против этого предложения.

По оценкам Еврокомиссии, озвученным на закрытом заседании послов стран-членов ЕС, Украина потеряет 86 млн евро, если второе полугодие 2021 будут брать также за основу расчетов. В целом же ограничения, основанные на оценках импорта за половину 2021-го, а также за 2022 и 2023 годы, оценили в 331 млн евро потерь для украинского бюджета.

Польша и Франция поддержали обновленный вариант соглашения, заручившись поддержкой ряда стран ЕС, включая Италию, Венгрию, Австрию. Против поправок выступают Германия, Нидерланды, Финляндия, страны Балтии, Люксембург.

Предыдущий проект договоренности, согласованный с Европарламентом, предполагал, что квоты на следующий период, который начнется с июня этого года, будут рассчитывать исходя из объемов украинского агроимпорта за 2022-2023 годы, когда для него уже действовали льготы – отсутствие пошлин и квот.

Как писал ранее OBOZ.UA, министр аграрной политики Украины Николай Сольский в среду, 27 марта, проведет встречу со своим коллегой Чеславом Секерским. В этих переговорах также примут участие представители ассоциаций польских аграриев.

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