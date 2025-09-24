Скандал с фортификациями на Харьковщине: у фигуранта обнаружили дом за 40 млн грн

У бенефициаров компаний, поставлявших Харьковской областной военной администрации (ОВА) древесину для строительства фортификаций, обнаружили имение за 40 млн грн в пригороде Киева. После начала антикоррупционных расследований недвижимость они поспешно продали.

Как сообщает hromadske, речь идет о Хабибе и Лилии Батырсултановых. Они оказались связанными с рядом предприятий и фирм-прокладок, которые перепродавали древесину для строительства укреплений на Харьковщине.

Что известно о бизнесе Батырсултановых

До 2022 года они не имели существенного состояния. В 2020 году Лилия работала в прокуратуре Луганской области, а Хабиб вел другую бизнес-деятельность, а также фигурировал в уголовном производстве о краже древесины Северодонецкого лесхоза. За этот год они задекларировали 1 млн грн доходов и 2,5 млн грн сбережений.

Но в 2022 году Хабиб Батырсултанов оказался бенефициаром ООО "Агро-Х", а также получал доходы от ООО "Тудест", а его жена – от ООО "Монтана-лес" и ООО "Тусан". Эти компании были поставщиками древесины для Харьковской ОВА, которая заключила соглашения с фирмами-посредниками по завышенным на 63% ценам, вероятно, переплатив 200 млн грн. В частности, речь идет об:

ООО "Герц индустрия";

ООО "АТТ-БУД";

ООО "Сатисбуд";

ООО "Деревообрабатывающее предприятие "Восход"";

ООО "Логистик оптимал";

ФЛП Игорь Чаус.

Отмечается, что большинство из этих фирм были созданы незадолго до тендеров на закупку древесины, а формальным руководителем большинства из них (в частности, "Тусана") оказался Вячеслав Ковалев, который ранее руководил и "Агро-Х". Кроме того, экс-директор "Тусан" (а ныне депутат Северодонецкого районного совета) Анжелика Волохань занимала у Батырсултанова 1,5 млн грн.

Как действовала схема

Связанные с фигурантами журналистского расследования фирмы покупали лес у государственных лесхозов и передавали Харьковской ОВА. Причем договоры заключались без конкурсов, в результате чего цена завышалась на 63%:

лес закупали в Волчанском, Купянском и Изюмском лесных хозяйствах по 1279-1874 грн/куб.м;

цена по договорам на два разных вида древесины для ОВА составляла 4110 грн/куб.м и 5600 грн/куб.м.

Всего департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковской ОГА заключил 220 договоров на поставку древесины на почти 325 млн грн. По подсчетам журналистов, переплата на этих закупках может составлять 200 млн грн (то есть 63%).

Куда делись деньги

Предположительно, заработанные таким образом деньги могли быть частично потрачены на дом площадью 530 кв.м в элитном коттеджном городке "Солнечная долина" в Обуховском районе Киевской области. В марте 2024 года Лилия Батырсултанова приобрела его за 5,8 млн грн, а также отдельно участок за 78 тыс. грн.

Причем рыночная цена такого объекта составляет почти 40 млн грн, о чем свидетельствуют объявления о продаже этого самого дома и информация от риелторов. Осенью 2024-го это имение было быстро продано бизнесмену Александру Сикорскому за 6,5 млн грн, что эксперты и риелторы называют нереально низкой ценой и вероятной попыткой избежать ареста и спецконфискации имущества в случае объявления подозрения.

"Арест можно накладывать как наказание, но также и с целью специальной конфискации. Если это определенное имущество, приобретенное за средства, добытые преступным путем. То есть происходила какая-то растрата, присвоение средств государственного бюджета. Эти средства осели на счетах или наличными у фигурантов этой схемы, и им нужно их куда-то потратить. Но, конечно, надо доказывать, что это имущество приобретено на преступные средства", – пояснил старший юридический советник Transparency Ukraine Павел Демчук.

Кроме того, в октябре 2024 года на "Агро-Х" было зарегистрировано авто Lexus LX 500d того же года выпуска. Стоимость такого авто в зависимости от комплектации превышает $100 тыс.

Впрочем, по состоянию на 24 июля 2025 года ни одному фигуранту начатого производства не было сообщено о подозрении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывшему заместителю городского головы Харькова Андрею Руденко, которого подозревают в организации схемы по хищению более 5 млн грн на строительство оборонительных сооружений, избрали меру пресечения. Его оставили под стражей без права внесения залога.

