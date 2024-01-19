Румынские фермеры сняли блокаду: на границе Украины заработал грузовой пункт пропуска

Румынские протестующие фермері 19 января разблокировали пункт пропуска "Викову-де-Сус – Красноильск" на границе с Украиной. Движение грузовиков происходит в обычном режиме. Еще два пункта на границе остаются заблокированными.

Видео дня

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ). "Блокировка движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского ППр "Красноильск", прекращена", – говорится в сообщении.

Отмечается, что фуры тепер пропускают без ограничений. Также пограничники напомнили, что пересекать границу Украины с Румынией в "Красноильске" можно только пустым грузовым транспортным средствам.

Еще 15 января министерство сельского хозяйства Румынии и представители крупных сельскохозяйственных организаций достигли договоренности по 13 требованиям фермеров. Правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года, а также ввести в действие положения о субсидированных процентных займах.

Однако тогда представитель фермеров на переговорах Мариус Мику отметил, что подписанное соглашение не означает немедленного прекращения протестов. Блокировки продолжились на пунктах "Викову-де-Сус – Красноильск", "Сирет – Порубное" и "Халмеу – Дяковэ".

Так, перевозчики и фермеры 13 января организовали блокаду на пункте пропуска "Сирет – Порубное", а на следующий день – около "Викову-де-Сус – Красноильск". 18 января, они заблокировали еще и пункт "Халмеу – Дяковэ" в Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине полноценно работают пункты пропуска с Польшей – "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова" и "Рава-Руська – Гребенное". Протестующие перевозчики простановили свои забастовку предположительно до 1 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram -канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!