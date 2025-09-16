Россияне продолжат отдыхать в ЕС: пять стран заблокировали визовые ограничения для Москвы
Пять стран ЕС (Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия) заблокировали предложение о новых ограничениях на выдачу шенгенских виз гражданам России. Из-за этого российские туристы и в дальнейшем смогут свободно путешествовать в эти страны, а обсуждение ужесточенных визовых правил отсрочено.
По данным издания, новые ограничения могли бы серьезно повлиять на туристический сектор, особенно на популярные регионы, такие как Ионические острова.
Российские туристы традиционно тратят в Греции в среднем 1300 евро в день, что почти вдвое превышает средний показатель для других туристов – 567 евро в день. Кроме того, ужесточение правил могло бы привести к потере долгосрочных виз для российской громады, проживающей в стране, а возможные ответные меры Москвы грозят падением экспорта греческих товаров.
Ранее в ЕС обсуждалась идея полного запрета въезда российских туристов в Евросоюз, однако от такой радикальной меры решили отказаться. Новые ограничения, которые планировали ввести, касались лишь выдачи шенгенских виз, а не полного запрета на пребывание граждан РФ в странах ЕС.
Согласно Pronews, кроме Греции, блокирование новых правил поддержали Италия, Испания, Франция и Венгрия. Греческая сторона подчеркнула, что ограничения стали бы "катастрофой" для туристического бизнеса, ведь поток российских туристов остается значительным даже после начала войны в Украине. При этом Кипр, несмотря на то, что около 10% его населения имеют российский паспорт, не воспользовался правом вето.
Одновременно стало известно, что объявление 19-го пакета санкций ЕС против России перенесено на неопределенный срок. Отсрочку связывают с необходимостью согласовать действия всех членов Евросоюза и учесть экономические интересы стран, которые получают значительные доходы от туризма и торговли с Россией.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, российские власти усилили подготовку населения (и готовятся сами) к тяжелым временам. Всего за один день российские топ-политики, включая диктатора Владимира Путина, выдали ряд заявлений о стагнации экономики и дефиците газа.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!