Российских денег придется подождать: почему $50 млрд не спасут бюджет Украины прямо сейчас

Украина не получит проценты от заблокированных российских активов в 2024 году. За этот период в G7 будет лишь разработан механизм передачи средств. А их физическое поступление ожидается не раньше 2025 года, потому ситуацию с госбюджетом-2024 это не изменит.

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"Решение о $50 млрд от G7 спасает нашу ситуацию в 2025-м, но очень маловероятно сможет повлиять на проблемы с бюджетом (особенно, что касается военной части) в этом году. Этот вызов придется решать внутренними ресурсами", – объяснил замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос").

То есть, в этом году для улучшения финансовой ситуации в Украине, вероятно, придется повышать налоги. По словам специалистов, это необходимо из-за ухудшения бюджетной ситуации, вызванной ростом расходов на армию и неопределенностью с международной помощью.

Впрочем, как уже отмечал Железняк, $50 млрд в перспективе действительно спасут Украину от "финансовой пропасти". По его словам, без этих средств на 2025 год Украина при потребности в $32-35 млрд внешнего финансирования имела лишь:

около $3 млрд от МВФ;

12,5 млрд евро от ЕС;

"по пару миллиардов от остальных государств" – причем без четких договоренностей.

"Разницу в $10-15 млрд было до сих пор покрывать нечем. А сейчас есть. Это решение нас просто спасло от финансовой пропасти в следующем году (2025-м. – Ред.)", – констатировал нардеп.

При этом, когда деньги начнут поступать в Украину, их можно будет использовать на военные нужды. В отличие от программ макрофинансовой помощи (например, от ЕС), средства из которых идут лишь на невоенные потребности госбюджета.

В целом же вопрос конфискации "тела" замороженных активов России (около $300 млрд) остается в повестке дня. Украина продолжает претендовать на эти средства, хотя механизм их возможной передачи по-прежнему является предметом дискуссий среди международных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, возвращать кредит для Украины в $50 млрд, по сути, будет Россия. Кредиторы из стран G7 будут получать деньги за счет прибыли от арестованных активов России в ЕС, США и странах-партнерах.

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