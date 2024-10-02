Пункт пропуска на границе с Румынией приостановил работу из-за атаки россиян: когда восстановят

Пропускные операции в пункте "Орловка" временно остановлены из-за ночной атаки, восстановление ожидается до 11:00. Путешественникам следует следить за дальнейшими обновлениями.

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Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. Сегодня утром после ночной атаки врага в пункте пропуска "Орловка" в Ренийском районе Одесской области на Дунае были временно приостановлены пропускные операции.

В настоящее время ведутся работы по стабилизации функционирования пункта, а возобновление пропуска запланировано на 11:00.

Путешественникам рекомендуется учитывать эти обстоятельства при планировании поездки через этот пункт. О полном возобновлении пропускных операций будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на границе с Польшей прекратил работу пункт пропуска "Нижанковичи-Мальховице". Впрочем, не навсегда – ожидается, что до конца 2024 года будет завершено строительство нового пункта.

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