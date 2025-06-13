Прогноз по доллару сбывается: что сделали с курсом в банках

В украинских банках заметно подешевел наличный доллар. В полдень 13 мая они определили его курс в средние 41,13/41,73 грн (покупка/продажа), что на 7 коп. ниже в покупке и на 4 коп. в продаже. Тем не менее, стоимость валюты в банках находится в ранее прогнозируемых пределах.

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В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,5-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,68 грн;

Райффайзен Банк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Универсал Банк – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн;

Таскомбанк – 41,75 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,71 грн.

Покупают же они ее по 40,6-41,25 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,08 грн;

Райффайзен Банк – 41,25 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Універсал Банк – 40,6 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Таскомбанк – 41,15 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В целом же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, на текущей неделе курс наличного доллара в банках ожидался в пределах от 41,1 до 41,9 грн. Что соответствует текущему положению дел.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его установили на среднем уровне 41,06/41,56 грн (покупка/продажа). Это:

на 4 коп. ниже в покупке;

на 2 коп. в продаже.

В обменниках же курс доллара ожидался в пределах от 41,1 до 41,85 грн. И не исключено, что к концу суток стоимость валюты в покупке "зайдет" в прогнозируемую рамку – ведь в продаже она уже находится в ней.

Стоит ли скупать доллары

В то же время финансисты не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

"Традиционная инвестиционная "тихая гавань" украинцев – покупка и пассивное держание наличного доллара – это скорее психологическая защитная реакция, чем продуманная инвестиция. …Аналитики повсеместно пересмотрели свои прогнозы в сторону более сильной гривни. Рыночный консенсус уже не 45-46, а скорее 43-44 грн/дооллар в конце 2025 года", – сообщили в финансовой группе ICU.

При этом утверждается: даже если курс упадет до 45 грн/доллар, доходность американской валюты не превысит даже ставки по базовым гривневым депозитам после налогов. Которая равна около 10%. Более того, отмечают аналитики, доллар потенциально может стать конкурентным с депозитами, только если курс "подберется" к 47 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы резко нарастили скупку безналичной иностранной валюты, прежде всего долларов и евро. За предыдущую неделю (2-8 июня) количество таких операций выросло в 2 раза – с 10 до 20 млн долларов в день (в эквиваленте).

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