Приближается к важной отметке: курс доллара установил рекорд

На 29 мая официальный курс доллара в Украине определен на уровне 40,4 грн. Что сразу на 10 коп. превышает текущий – тоже рекордный. Впрочем, волноваться не стоит. Ведь, во-первых, колебания гривни на самом деле не такие значительные, как может показаться. Во-вторых, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар – т.е., запас еще есть. А в-третьих, наличный курс уже превышал значения официального.

Об установлении нового рекорда сообщили в самом Нацбанке. По данным которого, с начала мая официальный курс доллара вырос почти на 1 грн – 1 числа он составлял 39,52 грн.

НБУ знает, что делает

В то же время зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было (ранее. – Ред.)", – сказал Николайчук.

В НБУ определились с желаемым курсом доллара

В свою очередь, финансовый эксперт Сергей Фурса в интервью для OBOZ.UA ранее отмечал: преодоление официальным долларом планки в 40 грн было ожидаемым. Более того, по его словам, в ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

Таким образом, он прокомментировал прогноз Международного валютного фонда. Согласно которому до конца 2027 года курс может достичь 50,4 грн/доллар.

"В ближайшее время курс 50 (грн/доллар. – Ред.) не просматривается вовсе. Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах (курса. – Ред.) до 2027 года – это смешно", – рассказал специалист.

При этом он подчеркнул: НБУ сейчас полностью контролирует курсовую ситуацию. Параллельно:

пытаясь приучить людей не паниковать при каждом движении на 10-20 копеек, "что де-факто меньше 1%";

"постепенно приводя курс в более приемлемый диапазон 40-41 грн/доллар".

Украинцы уже видели курс за 40 грн/доллар

В то же время, глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") напомнил: наличный курс за 40 грн/доллар в Украине был еще в июле 2022 года. И по прошествии почти 2-х лет ситуация на наличном валютном рынке "едва изменилась".

Кроме того, он подсчитал, что с начала года гривня девальвировала на 5,3%. При этом правительство при расчетах проекта бюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году).

"Сейчас мы где-то внутри этого "сценария". За почти 8 месяцев с начала отвязки от фиксированного курса в октябре 2023 гривня обесценилась на 8,8%. Это очень умеренные темпы девальвации для таких условий, в которых функционирует экономика и валютный межбанк. В целом ситуация на валютном рынке остается стабильной и контролируемой, что поддерживается значительными валютными резервами на уровне 42,4 млрд долл. и последовательной политикой отмены валютных ограничений", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, что после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости валютный рынок функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Текущие же курсовые колебания являются сезонными и не создают какого-либо опасного давления.

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