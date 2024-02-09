Повышение налогов, сокращение расходов: Украина готовит план на случай отсутствия помощи США – Bloomberg

Украинские власти занялись подготовкой бюджетного плана на случай, если США так и не одобрят пакет помощи. План намерены представить Международному валютному фонду (МВФ) для получения его финансирования. Цель предложенных мер – закрыть "дыру" в бюджете.

Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, план включает:

расширение продаж внутренних облигаций;

если первый пункт не поможет, то повышение налогов и сокращение бюджетных расходов.

"Эти меры необходимы, чтобы заверить МВФ в том, что Украина может обслуживать свои долги в случае, если союзники не предоставят помощь. Это является условием кредитной программы в размере $15,6 млрд", – говорится в материале. Источники агентства отмечают, что власти намерены предложить МВФ этот план во время визита сотрудников фонда в Киев на следующей неделе (12-18 февраля).

Визит "ревизоров" от МВФ предшествует пересмотру кредитной программы, которое начнется в конце февраля. Пересмотр позволит Украине получить транш в размере $900 млн.

Уточняется, что план действий предусмотрен именно на случай, если иностранная помощь будет прервана. При этом Национальный банк Украины (НБУ) по-прежнему ожидает, что помощь возобновится "в ближайшие месяцы", и МВФ разделяет эту точку зрения, отмечает агентство, ссылаясь на комментарий НБУ. В МВФ от комментариев отказались.

"В то время как Украина выполняет свои обязательства, Министерство финансов и Нацбанк считают, что существует риск, что совет директоров МВФ не одобрит следующую выплату кредита без фискального плана, если средства США по-прежнему будут заблокированы, сказал украинский чиновник. В этом году Киев должен получить $5,3 млрд по программе МВФ", – отмечает агентство.

По словам этого неназванного чиновника, ключевым источником средств, которые призваны заменить помощь США, станет расширение внутренних государственных заимствований. Это может принести не менее $5 млрд дохода в 2024 году, сказал источник. Также он добавил, что правительство также может повысить налоги или сократить расходы, если это необходимо.

Как сообщал OBOZ.UA, Верхняя палата американского Конгресса – Сенат – 8 февраля приняла процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сенаторы смогли в первом своем голосовании набрать достаточное количество голосов для дальнейшего принятия этого пакета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!