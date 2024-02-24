Поляки временно остановили блокировку пункта пропуска: что происходит

Польские протестующие временно остановили блокировку пункта пропуска "Зосин-Устилуг" с трех часов ночи 24 февраля в связи с годовщиной начала широкомасштабной войны в Украине. Пробел происходит в обычном режиме.

Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, в течение 24 февраля пропуск грузовых и легковых транспортных средств в указанном пункте пересечения осуществляется установленным порядком на въезд и выезд.

"У остальных пунктов пропуска с польской стороны на украино-польской границе протестующие продолжают ограничение движения грузовых транспортных средств", – говорится в сообщении. Как известно, в последние недели обострились акции протеста польских фермеров, которые выступают против запланированного продления льготного режима торговли ЕС с Украиной и за дополнительные ограничения для украинского агроимпорта.

Напомним, неизвестные на польской железнодорожной станции Дорогуск снова повредили украинскую агропродукцию: грузовые вагоны с бобами . Это уже третий подобный случай, ранее называвшие себя фермерами польские активисты трижды повреждали украинский груз.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд польских протестующих на границе с Украиной оказался совсем не фермерами, а маргинальными пророссийскими политиками и активистами. Двух таких "фермеров" удалось обнаружить в социальных сетях. Это "борец с нацизмом" Петр Панасюк, уже засветившийся в базе "Миротворца", и экс-кандидат от радикальной партии "Конфедерации" Томаш Бучек.

Более того, одна из организаторов польских протестов оказалась владелицей транспортной компании, которая умудряется зарабатывать на блокаде. Речь идет о члене польского комитета по блокированию границы, председателю протеста на пункте "Ягодин - Дорогуск" и политике Эдиту Озигалу.

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