Два госбанка в Украине продадут: зачем и как будет происходить процесс

Правительство приняло решение о начале подготовки к продаже пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале АО "Сенс Банк" и АБ "Укргазбанк". Цель – сокращение доли государственной собственности в банковском секторе и привлечения средств от продажи в Госбюджет.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины. Отмечается, что это шаг является частью стратегического плана по уменьшению государственного присутствия в финансовой системе и привлечения дополнительных ресурсов в Государственный бюджет.

Участие государства в банковском секторе Украины до сих пор остается значительным. После кризиса 2014-2016 годов доля государственных банков существенно возросла из-за национализации крупных финансовых учреждений. Однако международный опыт свидетельствует, что чрезмерная роль государства в банковском секторе может снижать эффективность управления, создавать неравные условия для частных игроков и сдерживать развитие конкурентной среды.

В сообщении говорится, что сокращение доли государственной собственности в банках является одной из восьми ключевых операционных целей Министерства финансов в рамках Программы действий Правительства. Продажа акций "Сенс Банка" и "Укргазбанка" должна стать очередным шагом в реализации этой стратегии.

Как будет происходить продажа?

Согласно Закону Украины "Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков", продажа будет происходить в три этапа. А именно:

подготовка пакета акций к продаже – проведение аудита, оценки стоимости, подготовка необходимой документации;

– проведение аудита, оценки стоимости, подготовка необходимой документации; проведение конкурса – определение условий и отбор потенциальных инвесторов.

– определение условий и отбор потенциальных инвесторов. заключение договора купли-продажи – завершающий этап, который закрепит переход права собственности.

Минфин уже заявил, что до конца осени 2025 года планирует объявить конкурс по отбору советника, который будет сопровождать продажу государственных пакетов акций обоих банков. Отмечается, что это позволит обеспечить прозрачность и соответствие международным практикам.

В августе 2025 года Совет по финансовой стабильности провел оценку возможных рисков от приватизации "Сенс Банка" и "Укргазбанка". По результатам анализа подтверждено, что продажа пакетов акций не будет создавать угроз для финансовой системы Украины. Наоборот, ожидается, что приход новых инвесторов будет способствовать повышению эффективности управления банками и развитию кредитного рынка.

Привлечение средств от приватизации станет дополнительным источником наполнения государственного бюджета, что особенно актуально в условиях послевоенного восстановления страны. Кроме того, продажа банковских активов откроет путь к формированию более конкурентной среды в финансовом секторе, что положительно повлияет как на бизнес, так и на население.

