Ожидается ощутимое изменение курса доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться

В Украине ожидается заметный рост официального доллара. По прогнозу, в 2026 году среднегодовой курс доллара составит 44,7 грн. В то же время, на 16 сентября Нацбанк обновил его до 41,23 грн – что на 5 коп. ниже текущего курса.

Рост же курса спрогнозировал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: среднегодовой курс 44,7 грн заявлен в бюджетной декларации.

При этом нардеп подчеркнул: в настоящее время резервы НБУ оцениваются как "достаточно большие". Что, по его словам, положительно влияет на курс.

В то же время, признал Гетманцев, в стране есть "существенные проблемы с торговым балансом". Однако они, по его словам, не создают проблем для валютного рынка, поскольку "компенсируются международной помощью".

"Если она будет ритмичная, то никакого давления на курс не будет. Если будут проблемы с международной помощью, то будут и проблемы с курсом. Но пока такие риски не высокие", – резюмировал Гетманцев.

Что будет с долларом до конца 2025 года

В то же время член наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елена Билан, ранее рассказала, что до конца 2025 года официальный курс может достичь 43,5 грн/доллар.

Дело в том, объяснила она, что "у Национального банка больше возможностей маневрировать и больше возможностей удерживать курс более или менее стабильным". Соответственно, отметила она, до конца года существенных изменений по доллару может и не произойти.

"Прогноз на конец этого года – 43,5 грн/доллар. Но может быть и ниже", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

