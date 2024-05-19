Отключение света в Киеве 19 мая: как быстро узнать свой график

19 мая в Киевской области не предусматривается отключение электроэнергии. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной и потребность в экономии электроэнергии актуальна, особенно в пиковые часы – с 18:00 до 23:00 и с 07:00 до 10:00.

"19 мая возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей на Полтавщине и Харьковщине. В других регионах отключение не прогнозируется ", – сообщили в НЭК "Укрэнерго". Однако следует учитывать, что при возникновении дефицита в энергосистеме ситуация может измениться.

Беспокойная ситуация в энергосистеме требует мер энергосбережения, особенно в пиковые часы с 18:00 до 23:00 и с 07:00 до 10:00. Однако если ограничения электроснабжения все же будут применены, узнать свой график отключения света можно на сайтах Yasno или ДТЭК, в их чат-ботах и по телефону.

Актуальный график отключений электроэнергии в Киеве распределен на шесть групп, а не три, как было раньше. Однако потребителям не обязательно знать номер своей очереди – графики нужно искать с помощью своего адреса.

График представляет собой таблицу по дням недели, в которой каждые сутки разделены на промежутки времени. По состоянию на 19 мая они таковы:

2 часа есть свет (белые ячейки);

есть свет (белые ячейки); 4 часа точно нет света (темно-серые ячейки);

точно нет света (темно-серые ячейки); 3 часа возможны отключения (светло-серые клетки).

В приложении "Киев Цифровой" есть функция проверки времени, когда выключен свет. Но, чтобы получать уведомления о плановых отключениях, пользователю нужно зарегистрировать свой адрес, отмечая максимальное время отключения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отключение электроэнергии в Украине может привести к проблемам с мобильной связью – особенно если растянутся по времени. Однако украинцы могут переключаться на сеть других мобильных операторов в случае, если сеть одного из них недоступна.

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