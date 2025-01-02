Евро упал до самого низкого уровня с 2022 года: что произошло

Стоимость евро упала на 0,4%, до 1,0314 за доллар, что является самым низким уровнем с 2022 года. Среди причин – опасения, что экспортно ориентированные экономики ЕС пострадают от торговых пошлин США.

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Об этом сообщили в Bloomberg. Там отметили:

Снижение курса евро произошло также на фоне ожиданий, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет снижать процентные ставки более агрессивно, чем Федеральный резерв США (аналог центрального банка).

Политическая нестабильность в крупнейших экономиках блока также усилила давление на валюту.

При этом подчеркивается: с конца сентября 2024 года евро подешевел еще больше. Снижение его стоимости составило сразу 8%.

Более того, отметили аналитики, в экспертной среде ожидается падение курса евро до стоимости доллара. Или даже ниже.

"Для Германии и Франции слабые перспективы роста экономик смешиваются с политической неопределенностью и ожиданием того, что ЕЦБ может объявить о более последовательном понижении ставок весной. ...Остановка транзита газа из России через Украину означает, что страны Центральной Европы будут вынуждены покупать более дорогое топливо из других источников", – говорится в материале.

Какой курс евро в Украине

В то же время НБУ обновил официальный курс евро на 3 декабря до 43,38 грн. Что сразу на 23 коп. ниже текущего показателя.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) не пройдет одномоментно – для этого понадобится некоторое время. Дело в том, что сейчас страна находится только в процессе имплементации законодательства в европейские законодательные нормы, регулирующие банковскую сферу – в т.ч. межгосударственные переводы. Впрочем, в любом случае речь не идет о переходе Украины на евро – только о банковских платежах.

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