Отказ от своей валюты и переход на евро: страна-соседка Украины готовится к историческому решению

Румыния может сделать своей национальной валютой евро. Впрочем, если отказ от лея и произойдет, то нескоро – ожидается, что страна будет готова к такому переходу не ранее 2032 года.

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Об этом сообщает Digi24. Отмечается: по словам и.о. министра инвестиций и европейских проектов Драгоша Пыслару, "переход на евро может быть осуществлен только при соблюдении соответствующих показателей". В частности:

укрепления бюджетно-финансовой системы;

наличия последовательного плана развития;

политической стабильности.

При этом он подчеркнул: румынские власти намерены навести полный порядок в финансах страны до 2030 года. А для этого, по его словам, нужно, среди прочего:

достичь бюджетно-финансовой консолидации;

принять на 2028-2034 годы четкого плана развития страны.

"Если одновременно сокращать бюджетный дефицит, реализовывать план экономического роста и развития и обеспечить политическую стабильность, тогда Румыния могла бы, скажем, ориентироваться на 2030 год плюс 2 года – период мониторинга перед возможным присоединением к еврозоне. Поэтому 2032 год может стать важной целью для перехода на евро", – рассказал Пыслару.

В Нацбанке сделали заявление по отмене гривни

В то же время, возможное вступление Украины в Евросоюз (ЕС) не приведет к автоматическому переходу страны на евро как национальную валюту. Т.е., отказа от гривни не произойдет. Тем не менее, обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято. В частности, первый заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук ранее отмечал:

Основания для такого перехода появятся лишь тогда, когда на это даст согласие Европейский центральный банк.

Для этого Украине нужно будет достичь конвергенции со стандартами ЕС – т.е., приблизить свои экономические и финансовые показатели к европейским.

В то же время, подчеркивается, этот процесс будет длительным. Как объяснили в НБУ, по крайней мере, до 2030 года он точно не завершиться.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Сербия поддерживает Украину на пути к членству в Европейском Союзе. Ее лидер Александар Вучич пожелал нашему государству как можно скорее начать и завершить все переговорные кластеры, ведь это соответствует стремлению украинского народа.

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