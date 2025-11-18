Очередной удар по экономике РФ: Индия заключила с США первый долгосрочный контракт на импорт газа

Индия подписала первое долгосрочное соглашение с США об импорте 2,2 млн тонн сжиженного газа на 2025 год. Решение приняли государственные нефтеперерабатывающие компании страны, которые стремятся укрепить энергетические связи на фоне переговоров о торговом соглашении с Вашингтоном.

Видео дня

Как пишет агентство Bloomberg, о контрактах сообщили американские и индийские чиновники, уточнив, что заявка на закупку поступила от трех крупнейших индийских переработчиков – Indian Oil Corp. , Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp.

Министр нефти Индии Хардип Пури отметил, что благодаря этому Индия сможет получать почти десятую часть импорта LPG с побережья Мексиканского залива. По его словам, США ранее покрывали менее одного процента таких поставок.

Поиск баланса в торговле

Индия пытается уменьшить тарифное давление со стороны США, которое возникло еще после повышения пошлин, введенного президентом Дональд Трамп. Тогда Вашингтон частично отреагировал таким образом на закупки Индией российской нефти.

Теперь Нью-Дели говорит, что стремится к более сбалансированной торговле, и, кажется, этот газовый контракт может стать одним из шагов в этом направлении. Федеральный секретарь торговли Раджеш Агарвал даже уточнил, что закупка LPG у США "не является элементом переговоров", но помогает выравнивать торговые потоки.

Рост спроса

По соглашению американская Phillips 66 будет поставлять Индии два груза LPG в месяц, тогда как Chevron и TotalEnergies будут обеспечивать по одному. Поставки привязали к ценовому индексу Mont Belvieu.

Спрос на LPG в Индии вырос на 74% за десятилетие – его подтолкнула правительственная программа премьера Нарендра Моди, которая стимулирует отказ от биомассы в пользу более чистого топлива для приготовления пищи. Такая политика существенно изменила быт миллионов домохозяйств, а также усилила поддержку власти среди женщин.

Перед подписанием соглашения представители трех индийских компаний ездили в США на переговоры с местными производителями.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Нарендра Моди пообещал ему больше не покупать российскую нефть. По словам Трампа, прекращение закупок не произойдет мгновенно, но этот процесс вскоре завершится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!