Обвал рынков в США может ударить по всему миру, ситуация напоминает 2008 год: экономист предупредил о тревожных признаках

Падение фондового рынка в США на фоне опасений рецессии из-за политики президента Дональда Трампа напоминает ситуацию 2008 года. И точно так же, как и тогда, если обвал затянется, он может привести к финансовому кризису не только в самих Штатах, но и во всем мире.

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Об этом OBOZ.UA рассказал ученый-экономист и маркетолог Игорь Липсиц. По его словам, нынешнее падение связано, по сути, с недавним заявлением Трампа, которым тот не смог успокоит инвесторов. Но есть и более тревожные звоночки.

"То, что американские рынки не в хорошем состоянии, в общем, известно давно... Был период эйфории, было ощущение, что все хорошо, потому было снова много денег вложено. Рынок был перегрет, появились совершенно жуткие пузыри. По многим признаками, он сейчас находится в таком же перегретом состоянии, как был в 2008 году. Опять разгулялись игроки, которые занимаются производными ценных бумаг... Так было и в 2008 году. Тогда рухнул рынок производных ценных бумаг, которые были выпущены под ипотечные кредиты. Этот рынок был безумно раздутый, спекулятивный, рискованный. Сейчас примерно такая же ситуация в Америке сложилась. Очень много пузырей на рынке ценных бумаг. Это опасный рынок", – констатировал Липсиц.

Нынешний виток падения, по его словам, был спровоцирован самим Трампом. В начале марта президенту США задали вопрос, опасается ли он, что Америка может попасть в рецессию.

"И Трамп уклонился. Он не сказал: "Нет". И американский рынок сразу испугался, что начнется рецессия. И, соответственно, все начали избавляться от ценных бумаг, чтобы выйти в наличные, в кэш... Это может вылиться не только в финансовый кризис в США, но и во всем мире. Точно так же как начался ипотечный кризис в 2008 году в Америке и он затронул весь мир. Потому что все завязаны на этих фондовых рынках.... То есть сначала падают какие-то рынки в США, потом банки в США, а потом по цепочке распространяется в другие страны", – объяснил экономист.

Напомним, в течение последних нескольких недель акции США находились под сильным давлением – инвесторы начали опасаться рецессии, вызванной радикальными решениями Трампа. S&P 500 упал на 9% по сравнению с недавними максимумами. Едва ли не сильнее пострадала Tesla союзника Трампа Илона Маска – только за февраль ее акции упали на 28%.

Кроме того, Трамп сделал Илона Маска и других миллиардеров беднее на космическую сумму – совокупный капитал пяти богатейших людей, присутствовавших на его инаугурации, сократился на 210 млрд долларов. В частности, средства потеряли:

Илон Маск – 148 млрд долларов;

Джефф Безос – 29 млрд;

Сергей Брин – 22 млрд;

Марк Цукерберг – 5 млрд;

Бернар Арно – 5 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом сам Трамп заверил американцев, что фондовые рынки "взлетят" после краха, который произошел на фоне его тарифных войн. Более того глава Белого дома даже озвучил "ключевую дату" – 2 апреля.

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