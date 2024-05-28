Обменники готовятся заметно переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам в июне

В июне в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу банковского сектора, стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 40-41 грн. Вечером же 28 мая банки выставили средний курс 40,2/40,7 грн (покупка/продажа), обменники – 40,24/40,84 грн.

Об ожидаемом курсе OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: в целом в следующем месяце на валютный рынок будет влиять смесь нескольких факторов, "которые могут давить на рынок, а значит сказаться на курсовых перипетиях".

Среди них, по его словам, – ускорение инфляции. Ведь могут возникнуть объективные ускорители такие как:

рост тарифов на электроэнергию;

увеличение стоимости горючего.

"Энергосоставляющая важна в себестоимости товаров, логистике и т.п. А увеличение ее себестоимости может повлечь за собой рост цен, а следовательно и инфляции", – объяснил банкир.

Также на курс будет влиять стратегия НБУ. Лесовой отметил: несмотря на то, что международные валютные резервы составляют около 38-39 млрд долларов, "любые всплески ажиотажа потребуют решительных и быстрых решений по увеличению валютных интервенций". Ведь баланс между спросом и предложением является самым главным экономическим фактором, "который в итоге формирует валютный курс",

"В то же время в июне на рынке будет действовать режим управляемой гибкости, что гарантирует частые и разнонаправленные курсовые изменения, однако они не будут чрезмерными. К тому же, мы предполагаем, что разновекторность на валютном рынке может продолжаться по аналогии мая: когда период роста длился в течение 3-4 дней, а затем сменялся противоположным нисходящим направлением и наоборот", – рассказал банкир.

В целом же, резюмировал он, общая ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой. Ведь даже если курсовые показатели "пробьют" заложенный в бюджете среднегодовой курс в 40,7 грн/доллар, "то при определенных экономических условиях курсовые показатели в дальнейшем могут несколько снизиться".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, что после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости валютный рынок функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Текущие же курсовые колебания являются сезонными и не создают какого-либо опасного давления.

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