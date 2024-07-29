Налоговое мошенничество в Европейском Союзе: Гетманцев о том, какие схемы используют

В Европейском Союзе (ЕС) есть специальный орган, похожий на украинское Бюро экономической безопасности ( БЭБ ), расследующий финансовые преступления. В июле 2024 года в Италии этот орган арестовал подозреваемых и заморозил активы за крупное карусельное мошенничество по НДС на сумму 7,6 миллиона евро.

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Об этом рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Налоговое мошенничество является одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются страны Европейского Союза.

Преступники используют сложные схемы для уклонения от уплаты налогов, что приводит к большим финансовым потерям для государственных бюджетов. Для борьбы с этими преступлениями в ЕС создан специальный орган – Европейская прокуратура (EPPO).

EPPO – это независимая государственная прокуратура ЕС, занимающаяся расследованием преступлений против финансовых интересов ЕС. Она была создана для того, чтобы эффективно бороться с трансграничным мошенничеством и другими финансовыми преступлениями, оказывающими значительное влияние на экономику ЕС. Этот орган расследует следующие правонарушения:

трансграничное мошенничество по НДС : это включает в себя подозрительные операции с суммой не менее 10 миллионов евро;

: это включает в себя подозрительные операции с суммой не менее 10 миллионов евро; другие виды мошенничества , влияющие на финансовые интересы ЕС;

, влияющие на финансовые интересы ЕС; отмывание денег и организованная преступность, связанные с предыдущими категориями.

EPPO проводит расследование, выдвигает обвинения и осуществляет функции прокурора в компетентных судах государств-членов ЕС. До создания EPPO только национальные власти имели полномочия расследовать эти преступления, но их юрисдикция ограничивалась пределами своей страны. Такие организации, как Eurojust, OLAF и Europol не обладали необходимыми полномочиями для проведения уголовных расследований подобного рода.

С момента начала своей деятельности 1 июня 2021 года, EPPO зарегистрировала более 4000 заявлений о преступлениях от государств-членов ЕС и частных сторон. Это свидетельствует о высокой эффективности и необходимости существования такой структуры.

По словам Гетманцева, одним из ярких примеров успешной работы Европейской прокуратуры есть недавний кейс в Италии. В июле 2024 года по запросу EPPO в Милане Итальянская финансовая полиция (Guardia di Finanza) по решению суда арестовала двух основных подозреваемых и заморозила банковские счета семи компаний на сумму около 7,6 миллиона евро за крупное карусельное мошенничество по НДС на рынке люксовых автомобилей.

Это сложная преступная схема, которая использовала преимущества правил ЕС по трансграничным операциям между его государствами-членами, поскольку они освобождены от НДС. Схема предусматривала продажу 1500 автомобилей из Италии в Чехию, Германию и Сан-Марино, после чего они возвращались в Италию и регистрировались как итальянские автомобили. Общая стоимость счетов-фактур для несуществующих транзакций составила около 20 миллионов евро. Следственные мероприятия были направлены на 17 человек и семь компаний.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, система STIR в Польше позволяет эффективно бороться с НДС-мошенничеством посредством анализа транзакций и временной блокировки счетов. Внедрение этой системы существенно снизило разрыв НДС в стране, что может быть полезным опытом для Украины.

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