Надежды Кремля на разморозку активов в ЕС рухнули: СМИ раскрыли провал очередной схемы

Россия разработала сложную схему обмена замороженными в результате санкций активами российских и западных инвесторов, чтобы вернуть более $1 млрд розничным акционерам. Но ожидания Кремля оправдались менее чем на 10%.

Видео дня

Как сообщает Financial Times, схемой управляла малоизвестная брокерская компания из Воронежа "Инвестиционная палата". После введения санкций ей удалось вернуть только 8,1 млрд рублей (около $89 млн) россиянам, чьи иностранные акции были заморожены на счетах кастодиальных банков Clearstream и Euroclear.

Свои средства удалось вернуть 708 тыс. россиян из 3,5 млн человек, чьи активы были заморожены. Провал схемы объясняется вялостью интереса к ней со стороны иностранных инвесторов.

В марте "Инвестиционная палата" получила от Кремля эксклюзивный мандат на управление схемой. В РФ надеялась, что это позволит вернуть до 100 млрд рублей ($1,12 млрд) в иностранных акциях.

Но по результатам завершения первого раунда оказалось, что ни одна из сторон не была в полной мере заинтересована в реализации такого плана. Россияне подали заявки на продажу акций на сумму около половины указанной суммы, а иностранные инвесторы были готовы принять лишь пятую часть предложения.

На этом фоне запуск второго раунда программы оказался под вопросом. Хотя изначально в "Инвестиционной палате" были уверены в успехе программы. В мае ее генеральный директор Алексей Седушкин в интервью Financial Times заявил, что "все хотят обмениваться". Но оказалось, что многие иностранные инвесторы боятся купить активы у контрагента, который находится под санкциями.

Привлекательность схемы для иностранных инвесторов снизилась еще сильнее в июне, когда санкции США ударили по основной российской площадке по торговле ценными бумагами и ее дочерним компаниям – Московской фондовой бирже, Национальному расчетному депозитарию (НРД) и Национальному клиринговому центру (НКЦ).

Тем временем в Euroclear и Clearstream, которые не участвуют в этой схеме, отговаривали от участия и инвесторов, объясняя это тем, что это "может не соответствовать целям западной политики". Поэтому все операции совершаются "исключительно на свой страх и риск".

Как уже сообщал OBOZ.UA, 26 июля Украина получила первые 1,5 млрд евро из специального Европейского фонда для Украины, обеспеченного доходами от арестованных активов России в ЕС. Средства потратят на финансирование неотложных потребностей обороны государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!