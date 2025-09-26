Медикам в Украине значительно повысили зарплаты: кто и сколько будет получать

В Украине правительство повысило зарплаты медикам, которые работают в зонах боевых действий — врачи будут получать 40 тыс. грн, средний персонал 27 тыс., младший 18 тыс. В зонах потенциальной опасности зарплаты составят 28, 18 и 9 тыс. грн соответственно.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Кабинет Министров принял решение о существенном повышении заработных плат для медицинских работников, работающих в чрезвычайно сложных условиях.

Она подчеркнула, что государство должно поддержать врачей, которые спасают жизни ежедневно, часто под обстрелами, без доступа к надлежащей инфраструктуре и в условиях нехватки ресурсов. Согласно решению правительства, отныне медики будут получать повышенные оклады в зависимости от зоны, где они работают:

в зонах активных боевых действий:

врачи – 40 тыс. грн;

средний медперсонал – 27 тыс. грн;

младший медперсонал – 18 тыс. грн.

в зонах потенциально возможных боевых действий:

врачи – 28 тыс. грн;

средний медперсонал – 18 тыс. грн;

младший медперсонал – 9 тыс. грн.

Хотя правительство еще не уточнило точную дату, с которой начнется начисление повышенных выплат, решение уже принято, и оно должно стать весомой поддержкой для медицинского сообщества. Медики, работающие в прифронтовых регионах, ежедневно рискуют собственной жизнью. Они оказывают помощь гражданским и военным, часто находясь под обстрелами или в условиях постоянной опасности.

Повышение зарплат не только демонстрирует государственную поддержку, но и имеет целью удержать квалифицированных специалистов на местах, ведь дефицит кадров в медицине сейчас особенно ощутим. Параллельно правительство приняло ряд других решений, направленных на поддержку прифронтовых регионов, в частности:

выделение средств на укрепление фортификаций на Сумщине;

финансирование восстановления критической инфраструктуры на Днепропетровщине;

поддержку систем водоснабжения;

обустройство укрытий в военных лицеях;

запрет отключений света и газа за долги во время военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 октября 2025 года для бизнеса, который торгует алкоголем, табаком, жидкостями для электронных сигарет и топливом, вводятся требования по минимальной зарплате или доходу – от 1,5 до 2 минимальных окладов. Невыполнение этих условий в течение трех месяцев подряд приведет к потере лицензии на розничную торговлю.

