Лукашенко запретил рост цен в Беларуси: диктатор обругал министра и начал угрожать бизнесу

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко "запретил" рост цен на территории страны. При этом он обратился на "ты" к замглавы правительства, предлагавшему решить вопрос с помощью экономических инструментов, и использовал грубую лексику.

Приказ прозвучал устно, он пока не зафиксирован в каких-либо президентских указах. Беларуский диктатор также пригрозил всем, кто нарушит его распоряжение, но уточнять, каким именно будет наказание, не стал.

Свое требование Лукашенко озвучил 6 октября и настоял, что "рост цен" должен прекратиться в тот же день. Якобы чтобы продавцы за сутки "не накрутили цены".

"Делайте так, чтобы было людям хорошо, а не так, как говорит Николай Геннадьевич (Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси, – Ред.): "Давайте на макроуровне". Слушай, да пох*р твой макроуровень людям... С 6-го числа запрещается всякий рост цен – запрещается с сегодняшнего дня, не завтрашнего, а сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Потом скажут: "Слушайте, мы ж с 6-го подняли цены". Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то у себя по бухгалтерии проведет задним числом чего-то", – заявил Лукашенко.

Что происходит с ценами в Беларуси

Рост потребительский цен (инфляция) в Беларуси к осени 2025 года превысил официальную целевую отметку нацбанка в 5%. Так, по итогам августа-2025 годовая инфляция составила 7,2%.

При этом сильнее всего подорожали продукты питания. Продовольственная инфляция за год составила 9,9%.

Основными факторами проинфляционного давления аналитики называют избыточный внутренний спрос, дефицит рабочей силы и "внешнее ценовое давление" (имеются ввиду цены в России). При этом провластные эксперты хвалят административный контроль цен. называя его "основным сдерживающим механизмом".

На самом же деле "ручное управление" ценами исторически не приводит ни к чему хорошему. Оно нарушает рыночные механизмы спроса и предложения. В результате, вместо того чтобы бороться с инфляцией, такая политика обычно приводит к дефициту товаров, снижению их качества и замедлению экономического роста.

Например, если цена на молоко фиксируется, фермеры могут предпочесть продавать его на черном рынке или вообще перейти на производство более выгодных для продажи товаров. В случае если последний вариант недоступен, компания может закрыться. А если оплачивать существование множества компаний исключительно из госбюджета, который при этом, очевидно, не получает достаточно поступлений от работающего "в плюс" бизнеса, это приведет к серьезным экономическим перекосам на том самом макроуровне, который обругал беларуский диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Беларуси возник дефицит картофеля, на который обратили внимание даже западные медиа. Они утверждают, что высоких ценах и дефиците виноват сам Лукашенко, который хотел управлять рынком в ручном режиме.

